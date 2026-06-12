FSSAI ने केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और नेस्ले को जारी किया नोटिस, मैगी के पैकेट में मिले कीड़े, बैच मार्केट से हटाने के दिए आदेश

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मैगी में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले कंपनी को नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के आधार पर FSSAI ने कंपनी से जवाब मांगा है और तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) देने को कहा है।

मैगी के जिस बैच को लेकर शिकायत मिली है, FSSAI ने उसे बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, साफ-सफाई से जुड़ी शिकायतों को लेकर फास्ट-फूड चेन KFC को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं, खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत पर फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट से भी जवाब तलब किया गया है। FSSAI का कहना है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी कंपनियों से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने मैगी को लेकर अपनी नाखुशी जताई है और कहा है कि अब वे इस उत्पाद को खरीदने से बचेंगे। एक उपभोक्ता ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पसंदीदा स्नैक में ऐसा कुछ हो सकता है। उपभोक्ताओं के बीच एक चिंता का माहौल है, जिससे कंपनी की छवि पर असर पड़ सकता है।

आरोपों को नेस्ले ने किया खारिज

हालांकि सोशल मीडिया पर मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायतों और FSSAI के नोटिस के बाद अब नेस्ले इंडिया कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी के प्रवक्ता ने ई-मेल के जरिए बयान जारी कर इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी ने सोशल मीडिया में चल रही कीड़े (इंफेस्टेशन) होने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि यह शिकायत एक असत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर की गई है, और शिकायत करने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अभी तक उन्हें जांच के लिए प्रोडक्ट का सैंपल नहीं मिला है।

शेयर बाजार पर असर

नेस्ले इंडिया के शेयर की कीमत में गिरावट का सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। निवेशकों में चिंता का माहौल है, जिससे कंपनी के बारे में नकारात्मक धारणा बन रही है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगर कंपनी ने समय पर उचित कदम नहीं उठाए, तो इसका असर लंबे समय तक रह सकता है।

FSSAI की तत्परता

FSSAI के तरफ की गई यह कार्रवाई उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति उनके संजीदगी को दर्शाती है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कदम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। FSSAI का मानना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

भविष्य में क्या?

आगामी समय में नेस्ले इंडिया को अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में निवेशकों का ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही नहीं, उपभोक्ताओं की उम्मीदें भी अब उन पर टिकी हैं। यदि नेस्ले इंडिया अपने मानकों में सुधार करता है, तो यह न केवल शेयर की कीमतों में वापसी बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि एफएसएसएआई की यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमन में उभरते नए रुझान को दर्शाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतें सीधे नियामक एजेंसियों के संज्ञान में आ रही हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इससे शिकायत दर्ज होने और संबंधित कंपनियों से जवाब तलब किए जाने के बीच का समय काफी कम हो गया है। उपभोक्ता अधिकारों के दृष्टिकोण से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कंपनियों पर उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और शिकायतों के त्वरित समाधान का दबाव बढ़ेगा। साथ ही, आम उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।