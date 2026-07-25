25 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, अनावश्यक खर्च से बचें

25 जुलाई 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कन्या राशि के लोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। नौकरी और व्यापार में धैर्य रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन – आज नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। मित्रों से लाभ होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क – आज मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धन लाभ के संकेत हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

सिंह – आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कन्या – आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा।

तुला – आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

वृश्चिक – आज विरोधियों पर विजय मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। आज निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। धार्मिक यात्रा संभव है।

मकर – आज स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। पारिवारिक मामलों में संयम रखें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।

कुंभ – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

मीन – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान विष्णु की पूजा शुभ फलदायी रहेगी।

शनिवार का उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि देव के मंत्र “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंदों को काले तिल या उड़द का दान करें। इससे शनि कृपा प्राप्त होती है।