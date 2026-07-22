22 जुलाई 2026 का राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, नई योजनाओं का मिलेगा लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 जुलाई 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों को आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मिथुन – आज बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। अनावश्यक विवाद से बचें। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या – नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। आर्थिक लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

तुला – आज सोच-समझकर निर्णय लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धनु – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी।

मकर – व्यापार में लाभ और नौकरी में सफलता के योग हैं। निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ – आज कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मीन – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।