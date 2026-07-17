17 जुलाई 2026 का राशिफल : मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को धन लाभ, करियर, व्यापार में मिल सकते हैं नए अवसर

17 जुलाई 2026 का राशिफल : शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई राशियों के लिए शुभ संभावनाएं लेकर आया है। ये दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की उपासना के लिए विशेष माना जाता है, वहीं श्रावण मास का पावन प्रभाव भी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा। ऐसे में कई जातकों को धन लाभ, करियर में प्रगति, व्यापार में नए अवसर और पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने, अनावश्यक खर्चों से बचने और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर लेने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं आर्चाय रत्नाकर तिवारी से जानते हैं शुक्रवार का दिन आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के अवसर बनेंगे। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज सोच-समझकर निर्णय लें। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। वाणी में मधुरता रखें।

कर्क – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

सिंह – मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। निवेश करने से पहले सलाह अवश्य लें।

कन्या – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान संतुलित रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृश्चिक – आज धैर्य से काम लें। खर्च बढ़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के योग हैं। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है।

मकर – आज नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ – आज नए अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लाभ मिलेगा।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।