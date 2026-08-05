05 अगस्त 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लिए आज का दिन है खास

05 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों के मन में उत्साह रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सुख-शांति रहेगी। जल्दबाजी से बचें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। व्यापार में लाभ मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज आपकी बुद्धिमत्ता और वाणी से काम बनेंगे। नौकरी में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज मन में उत्साह रहेगा। व्यवसाय में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

सिंह – आज मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

कन्या – आज मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी।

तुला – आज नए अवसर सामने आएंगे। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या किसी नए कार्य की शुरुआत के योग हैं। नौकरी में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर कार्य करने का अच्छा समय है। व्यापार में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

आज का विशेष उपाय :-

बुधवार को भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें। इससे कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जा सकती है।