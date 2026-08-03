Sawan First Somwar 2026 : फलाहार में घोलें स्वाद और मिठास, बनाएं ये स्वादिष्ट फ्रूट व्यंजन

लखनऊ। पवित्र सावन का महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्तों में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा देखने को मिलती है। सावन के सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूरे दिन नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं। व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनी रहे और फलाहार में कुछ नया व स्वादिष्ट खाने को मिले, इसके लिए ताजे फलों से बनी खास रेसिपीज़ एक बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं।

यदि आप भी सावन के पहले सोमवार का व्रत रख रहे हैं और पारंपरिक साबूदाना या कुट्टू से हटकर कुछ पौष्टिक और चटपटा या मीठा ट्राई करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स से बने ये खास पकवान आपकी थाली में स्वाद का तड़का लगा देंगे।

शाही मखाना-मिक्स फ्रूट रबड़ी

व्रत के दिन अगर कुछ मीठा और शाही खाने का मन हो, तो मखाना और ताजे फलों से बनी रबड़ी सबसे बढ़िया विकल्प है। यह न सिर्फ आपको तुरंत एनर्जी देती है, बल्कि दिनभर पेट भरा हुआ महसूस कराती है।

सामग्री:

फुल क्रीम दूध – 1 लीटर

मखाने – 1 कप (भुने और दरदरे पिसे हुए)

कटे हुए फल – 1 कप (सेब, केला, अनार के दाने, अंगूर)

चीनी – 3-4 चम्मच (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) – 2 चम्मच

बनाने की विधि:

एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबालें और इसे धीमी आंच पर गाढ़ा होने दें। जब दूध आधा रह जाए, तो इसमें भुने व पिसे हुए मखाने और चीनी डालें। इसे 5-7 मिनट तक पकने दें। अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।

ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख दें। परोसने से ठीक पहले इसमें ताजे कटे हुए फल मिलाएं और ठंडी-ठंडी शाही फ्रूट रबड़ी का आनंद लें।

चटपटा एप्‍पल एंड पाइनएप्पल चाट

मीठा खाकर बोर हो गए हैं, तो व्रत में स्वाद को चटपटा बनाने के लिए ताजे सेब और अनानास की चाट मिनटों में तैयार की जा सकती है।

सामग्री:

सेब – 1 (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

अनानास (Pineapple) – 1 कप (कटा हुआ)

भुना जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच

सेंधा नमक – स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 चम्मच

ताजा हरा धनिया और अनार के दाने – सजावट के लिए

बनाने की विधि:

एक बड़े कटोरे में कटे हुए सेब और अनानास के टुकड़ों को एक साथ मिलाएं। ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर छिड़कें। अब इसमें नींबू का रस डालें और अच्छी तरह टॉस करें। ऊपर से अनार के दाने और हरे धनिया से गार्निश करके तुरंत सर्व करें।

क्रीमी मैंगो-बनाना स्मूदी बाउल

गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेटेड रखने के लिए फ्रूट स्मूदी बाउल एक बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाला पकवान है।

सामग्री:

पका हुआ आम – 1 (कटा हुआ)

केला – 1 (कटा हुआ)

गाढ़ा दही या हंग कर्ड – 1 कप

शहद – 1 से 2 चम्मच

टॉपिंग के लिए – अनार के दाने, कटे हुए बादाम और कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds)

बनाने की विधि:

मिक्सी के जार में आम, केला, दही और शहद डालकर स्मूथ ब्लेंड कर लें।

इस गाढ़े और क्रीमी मिश्रण को एक सुंदर बाउल में निकालें। ऊपर से अनार के दाने, कटे हुए बादाम और बीजों से सजाकर इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें।

हेल्थ टिप: सावन व्रत के दौरान बहुत अधिक तला-भुना खाने से बचें। फलों में प्रचुर मात्रा में फाइबर और नेचुरल शुगर होती है, जो आपको पूरा दिन तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखती है।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा