‘अब INDIA Alliance के हर एक सवाल का मोदी सरकार को देना होगा जवाब’ मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से चढ़ा सियासी पारा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अन्य विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज सांसदों के साथ एक बेहद अहम बैठक की। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए ‘INDIA’ गठबंधन के नेताओं ने एक मजबूत और ठोस रणनीति तैयार की है।
नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अन्य विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज सांसदों के साथ एक बेहद अहम बैठक की। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए ‘INDIA’ गठबंधन के नेताओं ने एक मजबूत और ठोस रणनीति तैयार की है।
पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा, बीते दिनों संसद परिसर के भीतर राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष का जो आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद से राजनीतिक पारा काफी हाई हो चुका है। स्थिति यह है कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद वाराणसी में राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई जा चुकी है।
सोशल मीडिया पर खरगे का तीखा हमला, सरकार से पूछे कड़े सवाल
विपक्षी नेताओं के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक जोरदार पोस्ट शेयर कर केंद्र सरकार पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब मोदी सरकार को ‘INDIA’ गठबंधन के उठाए गए हर सवाल का सीधा जवाब देना होगा। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल किए जाने को लेकर सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है।
Modi Govt will have to answer INDIA
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1. Home Minister should come to the Parliament and explain the lathicharge-pellet gun action on students.
2. Prime Minister should answer how the चंदा-चढ़ावा donated to Shri Ram Mandir, was stolen, even as the Trust was under PM's… pic.twitter.com/CulQC8d0lj
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 3, 2026
मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने अपनी पोस्ट में मांग की कि गृह मंत्री को तुरंत संसद के पटल पर आकर छात्रों पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज और पेलेट गन के इस्तेमाल के संबंध में अपनी सफाई देनी चाहिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखे सवाल दागे। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो भारी-भरकम चंदा दिया गया था, उसकी चोरी कैसे संभव हो गई, जबकि पूरा राम मंदिर ट्रस्ट सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की अपनी देखरेख में काम करता है।
अमित शाह के इस्तीफे की मांग और विपक्ष का कड़ा तेवर
आपको बता दें कि इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया था कि वह देश के युवाओं और छात्रों के खिलाफ पूरी तरह बदले की भावना के साथ कार्रवाई कर रही है। पिछले शुक्रवार को उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी देरी के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा ले लेना चाहिए।
खरगे ने बीती 20 जुलाई को दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मासूम छात्रों पर किए गए पुलिसिया बल प्रयोग का हवाला देते हुए कहा कि महज 10 दिन पहले ही इस सरकार ने देश के भविष्य यानी युवाओं का लाठी-डंडों और पेलेट गन के जरिए क्रूरता से दमन किया है। इस पूरी विरोध बैठक और रणनीति के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्रार नेता और ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा के अलावा ‘INDIA’ गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर का माहौल बेहद हंगामेदार रहने वाला है।