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दोस्ती की मिसाल बने अल्लू अर्जुन, अपनी फिल्म AA23 में माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ करीबी दोस्तों को बनाया को-प्रोड्यूसर!

अल्लू अर्जुन आज भारत के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार्स में से एक हैं और पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन वह सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त होने के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सफलता के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन की कहानी अलग है। उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। अल्लू अर्जुन ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। आइकॉन स्टार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म AA23 में अपने चार सबसे करीबी दोस्तों बनी वास, संदीप रामिनेनी, नटराज और स्वाति को सह-निर्माता बनाया है।

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अल्लू अर्जुन आज भारत के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार्स में से एक हैं और पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन वह सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त होने के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सफलता के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन की कहानी अलग है। उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया।

यही वजह है कि उनके करीबी रहे कई लोग आज खुद निर्माता और सफल उद्यमी बन चुके हैं। एसकेएन, शरत चंद्र नायडू, वामसी नंदीपति, धीरज मोगिलिनेनी, एलुरु श्रीनू और कई अन्य लोगों ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन आज भी वे अल्लू अर्जुन के करीबी सर्कल का हिस्सा हैं। अल्लू अर्जुन ने हमेशा अपने आसपास के लोगों पर भरोसा किया, उन्हें जिम्मेदारियां दीं और ऐसा माहौल बनाया, जहां वे भी आगे बढ़ सकें।

जहां ज्यादातर लोग फ्रेंडशिप डे पर सिर्फ शुभकामनाएं और तस्वीरें साझा करते हैं, वहीं अल्लू अर्जुन की सोच कुछ अलग है। उनका मानना है कि अगर एक इंसान आगे बढ़े, तो उसके साथ जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं, अल्लू अर्जुन ने पिछले कई सालों में लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब उन्होंने निर्देशक एटली के साथ अपनी नई फिल्म राका का ऐलान करके एक बार फिर जबरदस्त चर्चा बटोर ली है। फिल्म में उनके नए लुक का सिर्फ पोस्टर सामने आया, लेकिन उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया और इसे अब तक के सबसे बड़े कैरेक्टर रिवील्स में से एक माना जा रहा है। अब दर्शक उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके पास पुष्पा 3: द रैम्पेज और कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं।

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