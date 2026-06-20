बड़ा दिल! अल्लू अर्जुन ने नन्ही फैन का सपना किया पूरा, बोला ‘पुष्पा’ का धमाकेदार डायलॉग

मुंबई। भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार, अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी एक नन्ही फैन के सपने को पूरा करके उसके लिए एक बेहद प्यारी और कभी न भूलने वाली याद बना दी। अल्लू अर्जुन देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, जिनकी हर उम्र के लोगों में एक कमाल की फैन फॉलोइंग है। जहां एक तरफ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस ने उन्हें सिनेमा का एक बड़ा आइकॉन बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऑफ-स्क्रीन (असल जिंदगी में) उनका विनम्र स्वभाव और बड़प्पन लाखों दिलों को जीत लेता है। हाल ही में, उनकी टीम ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर ‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के जरिए अपनी एक नन्ही फैन की इच्छा पूरी करते नजर आ रहे हैं।

इस खास मुलाकात के दौरान, अल्लू अर्जुन ने उस छोटी बच्ची से बड़े प्यार से बात की, उसकी तबीयत का हालचाल पूछा और अपनी फिल्म ‘पुष्पा’ का आइकॉनिक डायलॉग “झुकेगा नहीं साला” रीक्रिएट करके दिखाया, जिसे देखकर बच्ची के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बच्ची को ठीक होने के बाद हैदराबाद आने का न्योता भी दिया, जिसने इस पल को और भी ज्यादा यादगार बना दिया।

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‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में, अल्लू अर्जुन गंभीर बीमारियों से लड़ रहे बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। यह बात साबित करती है कि एक सुपरस्टार होने के साथ-साथ, वह एक ऐसे इंसान भी हैं जो सच में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की परवाह करते हैं।

आइकॉन स्टार @alluarjunonline ने ‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के जरिए श्रद्धा से बात की और इस नन्ही बच्ची के लिए एक बेहद खुशनुमा और कभी न भूलने वाला पल बना दिया। एक ऐसा कदम जो उनके सच्चे बड़प्पन और दयालु स्वभाव को दिखाता है। अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें, तो बॉक्स ऑफिस पर बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगाने के बाद, अल्लू अर्जुन इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के रूप में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनके पास कई बड़े और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है, जिसमें वह एटली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ‘राका’ में लीड रोल निभाते नजर आएंगे, और इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी होंगी। इसके अलावा, एक्टर के पास मच-अवेटीड फिल्म ‘AA23’, ‘पुष्पा 3: द रैम्पेज’ और कई दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने अभी से ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।