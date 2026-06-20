  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. बड़ा दिल! अल्लू अर्जुन ने नन्ही फैन का सपना किया पूरा, बोला ‘पुष्पा’ का धमाकेदार डायलॉग

बड़ा दिल! अल्लू अर्जुन ने नन्ही फैन का सपना किया पूरा, बोला ‘पुष्पा’ का धमाकेदार डायलॉग

भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार, अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी एक नन्ही फैन के सपने को पूरा करके उसके लिए एक बेहद प्यारी और कभी न भूलने वाली याद बना दी। अल्लू अर्जुन देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, जिनकी हर उम्र के लोगों में एक कमाल की फैन फॉलोइंग है। जहां एक तरफ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस ने उन्हें सिनेमा का एक बड़ा आइकॉन बना दिया है...

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार, अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी एक नन्ही फैन के सपने को पूरा करके उसके लिए एक बेहद प्यारी और कभी न भूलने वाली याद बना दी। अल्लू अर्जुन देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में से एक हैं, जिनकी हर उम्र के लोगों में एक कमाल की फैन फॉलोइंग है। जहां एक तरफ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस ने उन्हें सिनेमा का एक बड़ा आइकॉन बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऑफ-स्क्रीन (असल जिंदगी में) उनका विनम्र स्वभाव और बड़प्पन लाखों दिलों को जीत लेता है। हाल ही में, उनकी टीम ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर ‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के जरिए अपनी एक नन्ही फैन की इच्छा पूरी करते नजर आ रहे हैं।

पढ़ें :- राका में अल्लू अर्जुन का लुक देख शाहरुख खान ने दिया बड़ा बयान, डायरेक्टर एटली ने फिल्म को बताया फिल्म को अपना ही हिस्सा

इस खास मुलाकात के दौरान, अल्लू अर्जुन ने उस छोटी बच्ची से बड़े प्यार से बात की, उसकी तबीयत का हालचाल पूछा और अपनी फिल्म ‘पुष्पा’ का आइकॉनिक डायलॉग “झुकेगा नहीं साला” रीक्रिएट करके दिखाया, जिसे देखकर बच्ची के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बच्ची को ठीक होने के बाद हैदराबाद आने का न्योता भी दिया, जिसने इस पल को और भी ज्यादा यादगार बना दिया।

‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में, अल्लू अर्जुन गंभीर बीमारियों से लड़ रहे बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। यह बात साबित करती है कि एक सुपरस्टार होने के साथ-साथ, वह एक ऐसे इंसान भी हैं जो सच में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की परवाह करते हैं।

आइकॉन स्टार @alluarjunonline ने ‘मेक-ए-विश फाउंडेशन’ के जरिए श्रद्धा से बात की और इस नन्ही बच्ची के लिए एक बेहद खुशनुमा और कभी न भूलने वाला पल बना दिया। एक ऐसा कदम जो उनके सच्चे बड़प्पन और दयालु स्वभाव को दिखाता है। अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें, तो बॉक्स ऑफिस पर बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगाने के बाद, अल्लू अर्जुन इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के रूप में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनके पास कई बड़े और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है, जिसमें वह एटली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ‘राका’ में लीड रोल निभाते नजर आएंगे, और इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी होंगी। इसके अलावा, एक्टर के पास मच-अवेटीड फिल्म ‘AA23’, ‘पुष्पा 3: द रैम्पेज’ और कई दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने अभी से ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिलजीत दोसांझ के नाम पर अमेरिका में घोषित हुआ खास दिन, फैंस के लिए बना यादगार पल

दिलजीत दोसांझ के नाम पर अमेरिका में घोषित हुआ खास दिन, फैंस...

बड़ा दिल! अल्लू अर्जुन ने नन्ही फैन का सपना किया पूरा, बोला 'पुष्पा' का धमाकेदार डायलॉग

बड़ा दिल! अल्लू अर्जुन ने नन्ही फैन का सपना किया पूरा, बोला...

बिहार में खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिया स्थानीय खेलों को उड़ान, खिलाड़ियों को मिलेगी सीधे DSP की नौकरी

बिहार में खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिया स्थानीय खेलों...

Cocktail 2: रश्मिका मंदाना की 'दिया' ने जीता दर्शकों का दिल, इंटरनेट पर फैंस बोले-इतनी प्यारी कैसे हो सकती है यार

Cocktail 2: रश्मिका मंदाना की 'दिया' ने जीता दर्शकों का दिल, इंटरनेट...

‘कॉकटेल 2’ ने पहले ही दिन जीता दर्शकों का दिल, शाहिद-कृति-रश्मिका की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

‘कॉकटेल 2’ ने पहले ही दिन जीता दर्शकों का दिल, शाहिद-कृति-रश्मिका की...

'धुरंधर' की दीवानगी अब एक नए शिखर पर पहुंची, BJP ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पीएम मोदी का वीडियो

'धुरंधर' की दीवानगी अब एक नए शिखर पर पहुंची, BJP ने सोशल...