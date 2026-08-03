  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

आज का राशिफल - 03 अगस्त 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

03 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन सिंह राशि के लोगों का बढ़ेगा आत्मविश्वास…आज नई योजनाओं में मिलेगी सफलता। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 02 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को रविवार के दिन मिलेगी सफलता, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मिथुन – आज नौकरी और व्यापार में सावधानी रखें। अनावश्यक विवाद से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

पढ़ें :- 29 जुलाई 2026 का राशिफल: तुला, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे।

कन्या – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज व्यापार में लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। संतान से शुभ समाचार मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।

पढ़ें :- 26 जुलाई 2026 का राशिफल: सिंह, तुला और मकर राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा खास

मकर – आज वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। धैर्य और संयम से कार्य करें।

कुंभ – आज साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नए संपर्क लाभदायक होंगे।

मीन – आज नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।

आज का उपाय:- भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र की 108 बार जप करें। इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन...

नाग पंचमी के दिन गुड़िया को क्यों पीटा जाता है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक और लोक मान्यताएं

नाग पंचमी के दिन गुड़िया को क्यों पीटा जाता है? जानिए इसके...

भारत का ये है बेहद अनोखा और रहस्यमयी देवी मंदिर, जहां पुरुष साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार धारणकर देवी मां से मांगते हैं मन्नत

भारत का ये है बेहद अनोखा और रहस्यमयी देवी मंदिर, जहां पुरुष...

Mangal Gochar 2026 Today : ग्रहों के सेनापति मंगल आज करेंगे गोचर, इन राशियों के साहस और आत्मविश्वास में होगी वृद्धि

Mangal Gochar 2026 Today : ग्रहों के सेनापति मंगल आज करेंगे गोचर,...

Surya Grahan 2026: अगस्त में इस तारीख को लगेगा सूर्य ग्रहण, करें ये काम

Surya Grahan 2026: अगस्त में इस तारीख को लगेगा सूर्य ग्रहण, करें...

Sawan Mangala Gauri Vrat 2026 : सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर बन रहे हैं 3 शुभ योग, जानिए पूजा का सही समय और खास नियम

Sawan Mangala Gauri Vrat 2026 : सावन के पहले मंगला गौरी व्रत...