03 अगस्त 2026 का राशिफल: सावन के पहले सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा

03 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन सिंह राशि के लोगों का बढ़ेगा आत्मविश्वास…आज नई योजनाओं में मिलेगी सफलता। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मिथुन – आज नौकरी और व्यापार में सावधानी रखें। अनावश्यक विवाद से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे।

कन्या – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज व्यापार में लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। संतान से शुभ समाचार मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।

मकर – आज वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। धैर्य और संयम से कार्य करें।

कुंभ – आज साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नए संपर्क लाभदायक होंगे।

मीन – आज नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।

आज का उपाय:- भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र की 108 बार जप करें। इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी।