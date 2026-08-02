आकांक्षा चौधरी को $EX के बदले पैसे किए गए थे ऑफर,’महीने 5-6 बार करना पड़ेगा’ अभिनेत्री का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

मुंबई। लॉक अप 2 की कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी (Akanksha Choudhary) ने एक घटना के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं, जो उनके मॉडलिंग करियर के शुरुआती दिनों में हुई थी। कास्टिंग काउच (Casting Couch) का खुलासा करते हुए बताया कि उनसे पैसे के लिए सेक्स करने को कहा गया, याद किया ‘5-6 बार करना पड़ेगा’

लॉक अप 2 से बाहर होने से पहले, उन्होंने दावा किया था कि ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कथित तौर पर फाइनेंशियल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर (Sexual Favors) की मांग की थी। रियलिटी शो में घटना शेयर करते हुए, आकांक्षा ने कहा कि वह एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उनके पास कपड़ों, ट्रेनिंग और दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने याद किया कि उन्हें उस समय फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत थी जब उनका परिवार मदद नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा, कि मुझे कुछ 1-2 लाख चाहिए थे, कपड़ों के लिए, ट्रेनिंग फीस और बाकी सब चीज़ों के लिए। आकांक्षा चौधरी का कहना है कि उन्होंने एक जानी-मानी पेजेंट पर्सनैलिटी से संपर्क किया था

आकांक्षा के मुताबिक, उन्होंने पेजेंट सर्किट की एक सीनियर पर्सनैलिटी से संपर्क किया, जिन्हें वह सालों से जानती थीं। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति पहले कई पेजेंट को जज कर चुका था और वह नए कंटेस्टेंट की फाइनेंशियल मदद करने के लिए जाना जाता था। आकांक्षा ने दावा किया कि उसने उससे कुछ समय के लिए फाइनेंशियल मदद मांगी और बदले में उसके लिए काम करने का ऑफर दिया। उसके मुताबिक, उसने उससे कहा कि अगर वह कुछ महीनों के लिए उसकी मदद कर सकता है, तो वह सपोर्ट चुकाने के लिए उसकी एम्प्लॉई के तौर पर काम करेगी।

उसने आरोप लगाया कि वह आदमी मान गया और उसे अपने घर बुलाया। चूंकि वह पहले भी उसके घर जा चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसने उससे मिलने का फैसला किया।

आकांक्षा चौधरी का आरोप है कि उसे गलत तरीके से छुआ गया

आकांक्षा ने आरोप लगाया कि मीटिंग ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया। “जब मैं गई, वो आए। उन्होंने पहले मुझे गले लगाने के लिए अप्रोच किया, लेकिन गले लगाने के बजाए उन्होंने मुझे पुश किया… और मुझे पकड़ लिया। उसने आगे आरोप लगाया कि उसके विरोध के बावजूद वह उसे पकड़े रहा। वो बहुत बूढ़े थे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और झटका दिया।

आकांक्षा चौधरी का दावा है कि उन्हें सेक्स के बदले पैसे किए गए थे ऑफर

आकांक्षा ने आगे आरोप लगाया कि उस आदमी ने उनके द्वारा मांगी गई फाइनेंशियल मदद के बदले में एक साफ प्रपोज़ल दिया था।”मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा। मतलब उन्होंने पूरी ऐसी टाइमलाइन दे दी थी मुझे कि एक महीने में तुम्हें 5-6 बार करना पड़ेगा।

आकांक्षा चौधरी ने आगे आरोप लगाया कि उसने यह भी बताया कि उसे हर महीने कितनी बार उसके साथ सोना होगा। आकांक्षा चौधरी ने कहा कि उसने तुरंत प्रपोज़ल मना कर दिया। उसके अनुसार, उसने उस आदमी से कहा कि अगर उसे पहले से उसके इरादे पता होते, तो वह कभी उससे मिलने नहीं जाती। उसने आगे आरोप लगाया कि उसने यह भी बताया कि उसे हर महीने कितनी बार उसके साथ सोना होगा। आकांक्षा चौधरी ने कहा कि उसने तुरंत प्रपोज़ल मना कर दिया। उसके अनुसार, उसने उस आदमी से कहा कि अगर उसे पहले से उसके इरादे पता होते, तो वह कभी उससे मिलने नहीं जाती। ये आरोप आकांक्षा चौधरी ने लॉक अप 2 में अपनी पेशी के दौरान लगाए थे। उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया।