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गुरु पूर्णिमा पर करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, बेटे को दिया जन्म

टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 29 जुलाई 2026 को दोनों पहली बार माता-पिता बने हैं। 42 वर्षीय करिश्मा ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है..

By Harsh 
Updated Date

Bollywood Updates: टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 29 जुलाई 2026 को दोनों पहली बार माता-पिता बने हैं। 42 वर्षीय करिश्मा ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है।

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इस खास पल की जानकारी कपल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ साझा की। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। उन्होंने अपने नवजात बेटे का स्वागत करते हुए लिखा कि अब उनकी छोटी-सी दुनिया पूरी हो गई है। पोस्ट सामने आते ही फैंस, दोस्तों और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने दोनों को बधाइयां देना शुरू कर दिया।

करिश्मा और वरुण ने इसी साल अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। तब से उनके चाहने वाले इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। अब बेटे के जन्म के साथ यह इंतजार भी खत्म हो गया है।

करिश्मा तन्ना का अभिनय करियर लंबे समय से दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा है। उन्होंने टीवी के चर्चित धारावाहिक ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘नागिन 3’ में अपने किरदारों से खास पहचान बनाई। इसके अलावा वह रियलिटी शो ‘बिग बॉस 8’ की विजेता रहीं और ‘खतरों के खिलाड़ी 10’ का खिताब भी अपने नाम किया। बड़े पर्दे पर भी उन्होंने ‘संजू’ और ‘सूरज पे मंगल भारी’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है।

करिश्मा और बिजनेसमैन वरुण बंगेरा ने फरवरी 2022 में निजी समारोह में शादी की थी। दोनों हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। अब बेटे के जन्म के साथ उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है, जिसकी खुशी उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर खुलकर मना रहे हैं।

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