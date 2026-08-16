एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी गिरफ्तार, RPF अधिकारी पर ट्रेन में रेजर से हमला और कपड़े उतारने का लगा आरोप

मुंबई। टीवी, फिल्म और ओटीटी जगत में काम करने वालीं एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी (Actress Antara Banerjee) को गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस को 12 अगस्त को अरावली एक्सप्रेस (Aravali Express) में RPF जवानों के साथ झगड़े के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि एक्ट्रेस ने ट्रेन के एसी कोच में जमकर हंगामा किया। कभी कपड़े उतारे तो रेजर से हमला कर दिया। करीब 1 घंटे तक ये हंगामा रेल में चलता रहा।

‘फ्री प्रेस जर्नल’ (Free Press Journal) की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला 12 अगस्त को देखने को मिला था। आरोप है कि एक्ट्रेस शूटिंग के सिलसिले में सूरत जा रही थीं। उनके पास स्लीपर ट्रेन का टिकट था लेकिन वह एक रिजर्व्ड AC कोच में सवार थीं। जिस यात्री की सीट थी, उन्होंने शिकायत की और फिर ये बखेड़ा शुरू हुआ।

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अंतरा बनर्जी ने ट्रेन मे खड़ा किया बखेड़ा

बोरीवली और दहानू के बीच रात 9.30 बजे से 10.50 बजे के बीच में ट्रेन में हंगामा हुआ। पैसेंजर ने टीटी को बुलाया और अंतरा बनर्जी से अपनी रिजर्व्ड सीट खाली करने को कहा। तब टिकट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) को अलर्ट किया। तब RPF के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा और कांस्टेबल राजेश कुमार ने झगड़े की जानकारी मिलने पर बीच-बचाव किया।

गाली गलौज दी तो कपड़े तक उतारे

इस दौरान अंतरा बनर्जी पर आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस के साथ गाली-गलौज की। झगड़े के दौरान वह हिंसक हो गई और अपने कपड़े उतारे। इतना ही नहीं रेजर की ब्लेड भी लहराने लगी और अधिकारी पर हमला कर दिया। इस घटना में एक्ट्रेस को भी चोट लगी।

हिरासत में लिया गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतरा बनर्जी ने झगड़े के बीच ट्रेन के एसी कोच का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश भी की। आखिरकार आरपीएफ ने दहानू रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतारा और गवर्नमेंट रेवले पुलिस को सौंप दिया। बताया तो ये भी कहा कि एक्ट्रेस ने इतना हंगामा किया कि पुलिस की यूनिफॉर्म और उनके फोन को नुकसान हुआ। अगली सुबह अंतरा बनर्जी को बोरीवली रेवल पुलिस ने हिरासत में लिया।

जमानत पर रिहा

पुलिस ने ये भी बताया कि जब एक्ट्रेस को परिवार व कानूनी सलाह लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और खुद की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया और जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है।