बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप, एक्ट्रेस ने शेयर की हार्टब्रेकिंग स्टोरी, बोली-स्ट्रॉन्ग लड़की को रिश्ते में एक्सेप्ट करना मर्दों के लिए मुश्किल...

टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल (TV actress Sana Maqbool) की जिंदगी में बिग बॉस, ओटीटी 3 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो शो की विनर बनी थीं। इस शो के बाद से सना को घर-घर में खास पहचान मिली। मगर पर्सनल लाइफ में उन्होंने उतार-चढ़ाव देखे। सना का उनके बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। एक्ट्रेस ने अब अपनी हार्टब्रेकिंग स्टोरी शेयर की है।

सना मकबूल (Sana Maqbool) ने जब बिग बॉस ओटीटी 3 में एंट्री की थी, तब वो बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी संग रिश्ते में थीं। दोनों शादी करने वाले थे। मगर शो से निकलने के बाद 2025 की शुरुआत में दोनों ने अपसी सहमित से ब्रेकअप कर लिया था। अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सना ने ब्रेकअप का कारण बताया है।

फ्री प्रेस जर्नल (Free Press Journal) संग बातचीत में सना ने कहा कि जब उन्होंने करियर में ग्रो करना शुरू किया तो उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स होने लगी थीं। सना मकबूल बोलीं कि अक्सर कहा जाता है कि लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला को नहीं झेल सकते, ये बात बिल्कुल सही है। खासकर मर्द हमारे जैसी महिलाओं को नहीं हैंडल कर सकते। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है।

सना ने कहा कि ‘मेरे पर्सनल रिलेशनशप में जब मैं उस शख्स से करियर में आगे बढ़ी तो उसे पसंद नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि ये बैलेंस अभी भी हमारी सोसाइटी में नहीं है। मैं अभी भी इस चीज से स्ट्रगल कर रही हूं। मैं ऐसी ही हूं और आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एडजस्ट कर सकती हूं, लेकिन अपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती हूं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स की वजह से मेरे रिश्ते बिगड़ने लगें तो ये परेशानी की बात है।

सना ने कहा कि प्यार धीरे-धीरे इनसिक्योरिटी में बदल गया था। इसलिए उन्होंने उस रिश्ते से खुद को दूर कर लिया। एक्ट्रेस बोलीं कि मैं कहूंगी कि जब एक लड़की स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे रिश्ते में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। मर्द ऐसी लड़कियों को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मुझसे बेहतर कर रही है। इसे तो बहुत लोग पसंद करते हैं। वो इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इसका सामना कर चुकी हूं।

उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जो इंसान मुझसे प्यार करता था उसे अचानक कई चीजों से परेशानी होने लगी। कुछ वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आया था, क्योंकि मेरी तरफ से कुछ नहीं बदला था। मेरे दोस्त और परिवार अभी भी मेरे साथ वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ वो ही क्यों बदला? मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी। मुझे लगता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।

