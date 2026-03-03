रणबीर कपूर से लेकर सोहा अली खान तक बने बच्चे, जमकर खेली होली

मुंबई। रणबीर कपूर, सोहा अली खान और नेहा धूपिया समेत बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मंगलवार को अपने बच्चों के साथ रंगों के इस रंगीन त्योहार का खूब मज़ा लिया। अभिनेताओं ने बहुत एनर्जी के साथ होली मनाई। नेहा धूपिया और सोहा अली खान ने इस मौके को एक खुशनुमा और प्यारी सी पार्टी में रंगों से खेलकर मनाया। बच्चों के साथ पूरे जोश में होली खेलते हुए उनके चेहरे गुलाल से सने हुए थे। इस जश्न में उनके पति अंगद बेदी और कुणाल खेमू भी शामिल हुए, जिन्होंने भी इस खुशी के मौके पर हिस्सा लिया। जश्न सिर्फ़ गुलाल तक ही सीमित नहीं था। पानी की लड़ाइयां, गुब्बारे और पिचकारियां माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं।

इससे पहले दिन में रणबीर कपूर भी मंगलवार को अपनी बेटी राहा को रंगों के इस रंगीन त्योहार से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाहर निकले। एक्टर के साथ उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी थे। होली वसंत और फसल के मौसम के आने का प्रतीक है। यह जश्न हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार होलिका दहन के नाम से जाने जाने वाले अलाव जलाने की रस्म से शुरू होता है। अगले दिन होली का सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला हिस्सा होता है, जब लोग रंगों से खेलकर खुशी और एकता में डूब जाते हैं। इस साल रंगों का त्योहार दो अलग-अलग दिनों में मनाया जा रहा है। मुंबई और गुजरात समेत पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मंगलवार तीन मार्च से ही त्योहार शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तर भारत में बुधवार चार मार्च को इसका मुख्य त्योहार मनाया जाएगा।