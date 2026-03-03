  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. रणबीर कपूर से लेकर सोहा अली खान तक बने बच्चे, जमकर खेली होली

रणबीर कपूर से लेकर सोहा अली खान तक बने बच्चे, जमकर खेली होली

रणबीर कपूर, सोहा अली खान और नेहा धूपिया समेत बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मंगलवार को अपने बच्चों के साथ रंगों के इस रंगीन त्योहार का खूब मज़ा लिया। अभिनेताओं ने बहुत एनर्जी के साथ होली मनाई। नेहा धूपिया और सोहा अली खान ने इस मौके को एक खुशनुमा और प्यारी सी पार्टी में रंगों से खेलकर मनाया।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। रणबीर कपूर, सोहा अली खान और नेहा धूपिया समेत बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मंगलवार को अपने बच्चों के साथ रंगों के इस रंगीन त्योहार का खूब मज़ा लिया। अभिनेताओं ने बहुत एनर्जी के साथ होली मनाई। नेहा धूपिया और सोहा अली खान ने इस मौके को एक खुशनुमा और प्यारी सी पार्टी में रंगों से खेलकर मनाया। बच्चों के साथ पूरे जोश में होली खेलते हुए उनके चेहरे गुलाल से सने हुए थे। इस जश्न में उनके पति अंगद बेदी और कुणाल खेमू भी शामिल हुए, जिन्होंने भी इस खुशी के मौके पर हिस्सा लिया। जश्न सिर्फ़ गुलाल तक ही सीमित नहीं था। पानी की लड़ाइयां, गुब्बारे और पिचकारियां माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं।

पढ़ें :- Holi 2026 Song : 'होली पे चले गोली' रिलीज, अक्षरा सिंह ने वरुण शर्मा संग किया नया धमाका

इससे पहले दिन में रणबीर कपूर भी मंगलवार को अपनी बेटी राहा को रंगों के इस रंगीन त्योहार से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाहर निकले। एक्टर के साथ उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी थे। होली वसंत और फसल के मौसम के आने का प्रतीक है। यह जश्न हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार होलिका दहन के नाम से जाने जाने वाले अलाव जलाने की रस्म से शुरू होता है। अगले दिन होली का सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला हिस्सा होता है, जब लोग रंगों से खेलकर खुशी और एकता में डूब जाते हैं। इस साल रंगों का त्योहार दो अलग-अलग दिनों में मनाया जा रहा है। मुंबई और गुजरात समेत पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मंगलवार तीन मार्च से ही त्योहार शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तर भारत में बुधवार चार मार्च को इसका मुख्य त्योहार मनाया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रणबीर कपूर से लेकर सोहा अली खान तक बने बच्चे, जमकर खेली होली

रणबीर कपूर से लेकर सोहा अली खान तक बने बच्चे, जमकर खेली...

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद अब करली अपनी बहन से सगाई, फैंस हुए हैरान

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद...

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो...

बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप, एक्ट्रेस ने शेयर की हार्टब्रेकिंग स्टोरी, बोली-स्ट्रॉन्ग लड़की को रिश्ते में एक्सेप्ट करना मर्दों के लिए मुश्किल...

बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप, एक्ट्रेस ने शेयर की हार्टब्रेकिंग स्टोरी, बोली-स्ट्रॉन्ग लड़की...

तान्या और नीलम की टूटी दोस्ती , Bigg Boss 19 की एक्स कंटेस्टेंट ने खुद किया कबूल

तान्या और नीलम की टूटी दोस्ती , Bigg Boss 19 की एक्स...

Bigg Boss 19 फेम मालती चाहर ने खोला खौफनाक बचपन का राज , बोली ‘उनके झगड़े में मुझे मार पड़ती…

Bigg Boss 19 फेम मालती चाहर ने खोला खौफनाक बचपन का राज...