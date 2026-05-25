Aaj Ka Rashifal 25 May: इन राशि के लोगों की नौकरी में परिवर्तन के बन सकते हैं अवसर

Aaj Ka Rashifal 25 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों को आज मिलेगा भाग्य का साथ…

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में नई योजनाएँ सफल हो सकती हैं। परिवार में शुभ समाचार मिलने के योग हैं। धन लाभ के अवसर बनेंगे।

वृषभ – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में सफलता के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कर्क – आज भावुकता अधिक रहेगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। निवेश सोच-समझकर करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ के योग हैं। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है। नौकरी में परिवर्तन के अवसर बन सकते हैं। धन संबंधित मामलों में लाभ होगा।

तुला – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी।

वृश्चिक – आज सावधानी से कार्य करें। विवाद से बचें। कार्यक्षेत्र में तनाव हो सकता है लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धनु – आज भाग्य उन्नति का दिन है। नए संपर्क लाभ देंगे। व्यापार में विस्तार के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर – आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुका धन वापस मिलने के संकेत हैं। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई ऊर्जा महसूस होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। निवेश लाभदायक हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मीन – आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।