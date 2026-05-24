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Aaj Ka Rashifal 24 May: इन राशि के लोगों को आज मिल सकती हैं नई जिम्मेदारियां, विद्यार्थियों को मिलेगी सफलता

आज का राशिफल 24 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 24 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 23 May: मकर, कन्या और वृषभ राशि के लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत के लिए है आज अच्छा दिन

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 21 May: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

कन्या – आज कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें। वाहन सावधानी से चलाएं।

वृश्चिक – आज पुराने रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी।

धनु – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 20 May: इन राशियों की आज चमकेगी किस्मत, व्यापार और नौकरी में मिलेगा लाभ

मकर – आज व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा।

कुंभ – आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मीन – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। कला और संगीत में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के योग हैं।

 

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