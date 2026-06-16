16 जून 2026 का राशिफल: इन राशियों को आज मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी

16 जून 2026 का राशिफल: 16 जून, मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों की बदलेगी किस्मत। सिंह राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से बतायेंगे क्या कहते हैं आपके राशिफल…

मेष – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन – आज आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क – आज मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

तुला – दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोबल ऊंचा रहेगा।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी। धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

मकर – आज कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं। आज वरिष्ठजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। मित्रों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मीन – आज का दिन शुभ रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।