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Philippines earthquake : फिलीपींस में 6.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप से थर्राई धरती , लोगों के बीच दहशत फैल गई

दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। खबरों के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 नापी गई है। इसका केंद्र बालुत द्वीप के तट से लगभग 99 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गईं

By अनूप कुमार 
Updated Date

Philippines earthquake :  दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। खबरों के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 नापी गई है। इसका केंद्र बालुत द्वीप के तट से लगभग 99 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गईं

पढ़ें :- Philippines Earthquake : फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट,अब 19 की मौत, 200 से ज्यादा घायल

तड़के आए भूकंप से कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैल गई
गनीमत की बात ये रही कि अब तक इसकी वजह से कोई किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी (PHIVOLCS) के मुताबिक, यह टेक्टोनिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजकर 41 मिनट पर आया।

भूकंप का केंद्र कोटाबाटो ट्रेंच के पास होने के कारण इसके झटके सारंगनी प्रांत, जनरल सैंटोस सिटी, साउथ कोटाबाटो, दावाओ डेल सुर, कोटाबाटो और सुल्तान कुदरत समेत कई क्षेत्रों में महसूस किए गए। भूकंप के बाद कुछ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

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