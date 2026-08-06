Video-बेगूसराय में युवक का पैर टूटा तो प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टन, कांग्रेस बोली-ये है बिहार के ‘डबल इंजन’ सरकार की शर्मनाक तस्वीर

बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में एक युवक का पैर टूटने पर अस्पतालकर्मियों प्लास्टर की जगह कार्टन बांध दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये बिहार के ‘डबल इंजन’ सरकार की शर्मनाक तस्वीर है, साथ ही लिखा कि लेकिन ये पहली घटना नहीं है।

बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। कभी चूहे मरीजों की आंख और पैर कुतर देते हैं तो कभी बेड पर कुत्ते सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये न सिर्फ लापरवाही, बल्कि संवेदनहीनता की हद है। BJP सरकार ने बिहार के हेल्थ सिस्टम को गर्त में धकेल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि हेल्थ सिस्टम पर बी​जेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए।