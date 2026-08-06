Video-बेगूसराय में युवक का पैर टूटा तो प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टन, कांग्रेस बोली-ये है बिहार के ‘डबल इंजन’ सरकार की शर्मनाक तस्वीर

बिहार के बेगूसराय जिले में एक युवक का पैर टूटने पर अस्पतालकर्मियों प्लास्टर की जगह कार्टन बांध दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये बिहार के 'डबल इंजन' सरकार की शर्मनाक तस्वीर है, साथ ही लिखा कि लेकिन ये पहली घटना नहीं है।
बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में एक युवक का पैर टूटने पर अस्पतालकर्मियों प्लास्टर की जगह कार्टन बांध दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये बिहार के ‘डबल इंजन’ सरकार की शर्मनाक तस्वीर है, साथ ही लिखा कि लेकिन ये पहली घटना नहीं है।
बेगूसराय में एक युवक का पैर टूटने पर प्लास्टर की जगह कार्टन बांध दिया गया।
– ये बिहार के 'डबल इंजन' सरकार की शर्मनाक तस्वीर है
लेकिन ये पहली घटना नहीं है।
बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। कभी चूहे मरीजों की आंख और पैर कुतर देते हैं तो कभी बेड पर कुत्ते सोते… pic.twitter.com/Hk96IAxQgz
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— Congress (@INCIndia) August 6, 2026
बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। कभी चूहे मरीजों की आंख और पैर कुतर देते हैं तो कभी बेड पर कुत्ते सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये न सिर्फ लापरवाही, बल्कि संवेदनहीनता की हद है। BJP सरकार ने बिहार के हेल्थ सिस्टम को गर्त में धकेल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि हेल्थ सिस्टम पर बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए।