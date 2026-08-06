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लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में साल 2021 में हुई हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने की मांग को खारिज कर दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

लखीमपुर खीरीः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में साल 2021 में हुई हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने की मांग को खारिज कर दिया है।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार,AIIMS की रिपोर्ट पर सुनाया फैसला

आशीष मिश्रा ने बेटियों के जन्मदिन समेत पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि ट्रायल के दौरान अहम गवाहों, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं, उसको हटाया जा रहा है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी शिकायतें पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाई जानी चाहिए।

 

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