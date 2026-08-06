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Health Experts Tips : मॉनसून के मौसम में बच्चों की इम्युनिटी कैसे बढ़ाएं? माता-पिता के लिए ये है आसान और असरदार सुझाव

Health Experts Tips : बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन इसके साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) कमजोर होने लगती है।

By santosh singh 
Updated Date

Health Experts Tips : बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन इसके साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity ) कमजोर होने लगती है। ऐसे में माता-पिता को उनके खान-पान और दिनचर्या पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि इस मानसून में बच्चों को सेहतमंद कैसे रखा जाए?

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खान-पान में लाएं पौष्टिक बदलाव

ताजा और गर्म खाना: बच्चों को बासी या बाहर का खुला खाना बिल्कुल न दें। हमेशा घर का बना गर्म और ताजा भोजन ही परोसें

मौसमी फल और सब्जियां: सेब, नाशपाती, और जामुन जैसे फल इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। हरी सब्जियों को अच्छे से धोकर और पकाकर ही खिलाएं।

सूप और काढ़ा: शाम के समय बच्चों को सब्जियों का गर्म सूप या तुलसी, अदरक और शहद से बनी हल्की हर्बल टी (काढ़ा) दें।

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पानी की शुद्धता का रखें ध्यान

बरसात में दूषित पानी से पेट की बीमारियां जल्दी फैलती हैं। बच्चों को हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीने को दें। उन्हें शरीर में पानी की कमी न होने दें और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें।

साफ-सफाई सबसे जरूरी

हाथ धोने की आदत: बाहर से खेलने के बाद और खाना खाने से पहले बच्चों को साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने की आदत डालें।

मच्छरों से बचाव: बारिश में मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को पूरी आस्तीन (फुल स्लीव्स) के कपड़े पहनाएं और घर के आसपास पानी न जमा होने दें।

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पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि

बच्चों के शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोजाना 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। साथ ही, घर के अंदर ही हल्के-फुल्के खेल या योग के जरिए उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। मानसून के दौरान थोड़ी सी सतर्कता और सही खान-पान अपनाकर आप अपने बच्चों को बीमारियों से दूर रख सकते हैं और उनकी इम्युनिटी मजबूत कर सकते हैं।नींद और शारीरिक सक्रियता इम्युनिटी मजबूत करने के लिए शरीर को सही आराम मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा भोजन। बच्चों के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे की गहरी और पूरी नींद बेहद आवश्यक है। नींद के दौरान शरीर अपनी मरम्मत करता है और बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं का निर्माण करता है।

इसके अलावा, भले ही बाहर बारिश हो रही हो, घर के अंदर ही बच्चों को योग, स्ट्रेचिंग या किसी इनडोर खेल के जरिए सक्रिय रखें। मानसून का आनंद जरूर लें, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल के साथ। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस बरसात अपने बच्चों को सेहतमंद, हंसमुख और मजबूत बनाए रख सकते हैं।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा

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