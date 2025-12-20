अखिलेश यादव कफ सिरप के आरोपियों पर कर रहे हैं कार्यवाही की मांग, बाबा का बुलडोजर अभी तक नहीं चला :- सपा सांसद रूचि वीरा

मुरादाबाद:- कोडिन मामले मे आरोपी के अखिलेश यादव के साथ फोटो सामने आने पर अखिलेश के बचाव मे उतरी सांसद रूचि वीरा इस मामले में हो रही कार्यवाही पर सवाल उठाये. पश्चिम बंगाल मे बाबरी नाम से मस्जिद बनाने कों लेकर छिड़े घमाशान पर सपा सांसद रूचि वीरा ने हुमायूं कबीर कों बीजेपी का एजेंट बताया. मनरेगा के नाम बदलने पर सांसद रूचि वीरा का सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहां पहले 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देती थी 10 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ता था. केंद्र सरकार ने अब उसको 60 प्रतिशत कर दिया, प्रदेश सरकारे पहले से ही कर्जे के बोझ मे लदी है.

अखिलेश यादव कोडिन कफ सिरप के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे है:-

मुरादाबाद से सपा सांसद रूचि वीरा कोडिन मामले मे आरोपी के अखिलेश यादव के साथ फोटो सामने आने पर अखिलेश के बचाव मे उतरी इस मामले में हो रही कार्यवाही पर सवाल उठाये. उन्होंने कहां कि जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है. बाबा का बुलडोजर अभी तक चला नहीं है. राजनीतिक लोगो के साथ किसी का भी फोटो हो सकता है. मे भी किसी को फोटो खिंचाने पर मना नहीं कर पाऊँगी तो फोटो होना अलग बात है. सपा और अखिलेश यादव बराबर कोडिन कफ सिरप के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे है.

हुमायूं कबीर कों बीजेपी का एजेंट हैं :-

पश्चिम बंगाल मे बाबरी नाम से मस्जिद बनाने को लेकर छिड़े घमाशान पर सपा सांसद रूचि वीरा ने हुमायूं कबीर कों बीजेपी का एजेंट बताया. जो बाबरी का मुद्दा उठाये हुए है वह भाजपा के लोग है जो की 19 मे भाजपा से चुनाव लड़े थे. हर इंसान कों पता है की वो भाजपा के एजेंट है. वही धीरेन्द्र शास्त्री के बाबरी को लेकर ईंट से ईंट बजाने के बयान पर बीजेपी कों सपा सांसद ने घेरा बोलीं ये तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं. बाबरी का कोई मुद्दा नहीं लेकिन भाजपा ही इन मुद्दों कों उठवाती है. जो बीजेपी से चुनाव लडे आज बाबरी बनाने की बात करते है. ये तो सिर्फ भाजपा की ही चाल है.

दिल्ली सरकार लोगों को पीने का पानी और स्वच्छ हवा नहीं दें पा रही हैं:-

सपा सांसद रूचि वीरा ने वायु प्रदुषण पर बीजेपी पर निशाना सीधा बोली दिल्ली वासी परेशान है. पिछले 20 दिन से दिल्ली मे रह रही थी पोल्यूशन का इतना असर है की मुझसे भी बोला नहीं जा रहा. सरकार का काम है हर आदमी स्वच्छ पानी और हवा दें. जब बेसिक चीज ही नहीं होगी सांस नहीं ले पाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे. सरकार ने वादा किया था हम स्वच्छ पानी और हवा देंगे और नदियों कों स्वच्छ करेंगे. आज तक सरकार किसी नदी कों साफ नहीं कर पाई ना स्वच्छ वातावरण दे पाई. ये सरकार विफल है क्योंकि वादे चाहे रोजगार के हो या किसान की आमदनी के कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ. मनरेगा के नाम बदलने पर सपा सांसद रूचि वीरा ने कहां पहले 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देती थी 10 प्रतिशत राज्य सरकार कों देना पड़ता था. केंद्र सरकार ने अब उसको प्रतिशत कर दिया हैं. प्रदेश सरकारे पहले से ही कर्जे के बोझ मे लदी है. इस योजना को सरकार ने एक तरह से खत्म कर मजदूरों को छल करने का काम किया है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद