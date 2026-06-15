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जब कच्चे तेल की कीमतें $24 प्रति बैरल तक कम हो गई हैं, तो फिर लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा रही: रणदीप सुरजेवाला

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही, डीजल-पेट्रोल के दाम कम किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, आज हर भारतीय के लिए मोदी सरकार मुसीबत बन गई है। रुपया हर दिन तेजी से गिर रहा है और आर्थिक स्थिति लगातार गम्भीर हो गई है।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही, डीजल-पेट्रोल के दाम कम किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, आज हर भारतीय के लिए मोदी सरकार मुसीबत बन गई है। रुपया हर दिन तेजी से गिर रहा है और आर्थिक स्थिति लगातार गम्भीर हो गई है।

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रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज जब कच्चे तेल की कीमतें $24 प्रति बैरल तक कम हो गई हैं, तो फिर लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं तेल के दाम घटाए जा रहे हैं? कीमतें क्यों नहीं घटाई जा रही हैं?

आज हर भारतीय के लिए मोदी सरकार मुसीबत बन गई है। रुपया हर दिन तेजी से गिर रहा है और आर्थिक स्थिति लगातार गम्भीर हो गई है। आज अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से दाम तय किए जाते, तो पेट्रोल की कीमत में ₹25 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में ₹15-20 प्रति लीटर की कमी आती है।

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब ₹1000 के करीब पहुँच गई है, कमर्शियल गैस ₹3075 की है, और CNG की कीमत में भी ₹10 का इजाफ़ा हुआ है। डीज़ल की थोक बिक्री रोक दी गई है, जिससे किसान, मज़दूर, आम जनमानस ,छोटे और मध्यम उद्योग और ट्रांसपोर्टर सभी प्रभावित हो रहे हैं।

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