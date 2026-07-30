  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Ramayana Trailer : ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज, रणबीर कपूर के ओजस्वी आभामंडल तो यश के रावण अवतार ने दर्शकों के उड़ाए होश

Ramayana Trailer : ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज, रणबीर कपूर के ओजस्वी आभामंडल तो यश के रावण अवतार ने दर्शकों के उड़ाए होश

नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Most Awaited Film 'Ramayana') का ऑफिशियल ट्रेलर गुरुवार तड़के सुबह 4:15 बजे रिलीज हो गया है। 4 मिनट 10 सेकंड लंबे इस ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने जहां भगवान राम (Lord Ram) के किरदार से सबको चौंका दिया है, वहीं सुपरस्टार यश (Superstar Yash) ने रावण के आक्रामक अवतार में दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ (Most Awaited Film ‘Ramayana’) का ऑफिशियल ट्रेलर गुरुवार तड़के सुबह 4:15 बजे रिलीज हो गया है। 4 मिनट 10 सेकंड लंबे इस ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने जहां भगवान राम (Lord Ram) के किरदार से सबको चौंका दिया है, वहीं सुपरस्टार यश (Superstar Yash) ने रावण के आक्रामक अवतार में दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

पढ़ें :- अंदर आते ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी शर्ट उतार दी, रामायण में नजर आने वाली काजल अग्रवाल के साथ सेट पर हुई थी एक डरावनी हरकत

‘रामायण’ के ट्रेलर में जानें क्या -क्या दिखाया गया है?

रावण का आतंक : ट्रेलर का आगाज रावण (Yash) के प्रचंड और आक्रामक रूप से होता है। रावण अपनी असीम शक्ति के बल पर तीनों लोकों- देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अधिपत्य जमा लेता है।

प्रभु राम का जन्मोत्सव: जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंचता है, तब अधर्म का नाश करने के लिए राजा दशरथ (अरुण गोविल) के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान राम (Ranbir Kapoor) का जन्म होता है। ट्रेलर में प्रभु राम के अद्भुत धनुर्विद्या कौशल, अगाध ज्ञान और सौम्यता का मनमोहक चित्रण है।

पढ़ें :- ‘रामायण’ रचेगी नया इतिहास! 100 करोड़ की म्यूजिक डील पर मेकर्स की नजर, बड़े-बड़े म्यूजिक लेबल्स में मची होड़

विवाह से वनवास तक: इसके बाद माता सीता (Sai Pallavi) के साथ उनके विवाह और पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्षों के कठिन वनवास का भावुक दृश्य आता है।

कहानी में मोड़ और लंका आगमन: वनवास के दौरान हुई शूर्पणखा (Rakul Preet Singh) और भगवान राम की मुलाकात का वो किस्सा दिखाया जाता है जिसके बाद क्रोधित रावण प्रतिशोध की भीषण प्रतिज्ञा लेता है। अंत में, माता सीता का छल-पूर्वक हरण और रावण के दंभ को चूर करने के लिए भगवान राम के लंका आगमन की हुंकार का भव्य दृश्य दिखाई दिखाया जाता है।

‘रामायण’ की स्टार कास्ट की पहली झलक ने जीता दिल

फिल्म छह पात्रों की शक्तिशाली और आकर्षक झलक देखने को मिली है।

रणबीर कपूर (भगवान राम): अपने शांत और ओजस्वी रूप से प्रभु राम के दिव्य आभामंडल को जीवंत कर गए।

पढ़ें :- रणबीर कपूर, बोले- 'रामायण' फिल्म उनके लिए सिर्फ करियर की बड़ी फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला अनुभव बन गई

 

यश (लंकापति रावण): रावण के रोल में उनका खौफनाक ऑरा और दमदार डायलॉग्स सीधे रोंगटे खड़े करते हैं।

साईं पल्लवी (माता सीता): साईं पल्लवी (Sai Pallavi)  की सादगी और आंखों का भाव माता सीता की छवि को बेहद सुंदरता से प्रस्तुत करता है।

पढ़ें :- VIDEO: अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर हुआ जारी, भगवान राम की झलक देख फैंस हुए उत्साहित

रवि दुबे (लक्ष्मण): लक्ष्मण के तेवर और पराक्रमी रूप में ढलकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

अरुण गोविल (राजा दशरथ): रामानंद सागर की ‘रामायण’ में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल को राजा दशरथ के किरदार में देखना बेहद खास है।

रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा): शूर्पणखा के रोल में उनका बिल्कुल नया और डार्क अवतार हैरान करता है।

क्या है ‘रामायण’ के ट्रेलर की खास बात?

पढ़ें :- अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का अहम हिस्सा लॉस एंजिल्स के एक इवेंट में पेश किया गया, भारत में हनुमान जयंती पर रिलीज होगी झलक

फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स (VFX) पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतीत होते हैं। लंका की भव्यता, अयोध्या का राजसी माहौल और युद्ध के सीन्स को बहुत बारीकी से गढ़ा गया है।

कब रिलीज हो रही है ‘रामायण’?

‘रामायण’ की कहानी को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला भाग इस साल दिवाली के खास मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगा वहीं दूसरा भाग साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ramayana Trailer : 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर कपूर के ओजस्वी आभामंडल तो यश के रावण अवतार ने दर्शकों के उड़ाए होश

Ramayana Trailer : 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर कपूर के ओजस्वी आभामंडल...

गुरु पूर्णिमा पर करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, बेटे को दिया जन्म

गुरु पूर्णिमा पर करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, बेटे को दिया...

अंदर आते ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी शर्ट उतार दी, रामायण में नजर आने वाली काजल अग्रवाल के साथ सेट पर हुई थी एक डरावनी हरकत

अंदर आते ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी शर्ट उतार दी, रामायण में...

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान, राहत अभियान में बांटे भोजन और जरूरी सामान

असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान, राहत...

काला हिरण विवाद में सलमान खान की बड़ी जीत, फिल्म मेकर्स को कोर्ट की फटकार, हटाना होगा विवादित कंटेंट

काला हिरण विवाद में सलमान खान की बड़ी जीत, फिल्म मेकर्स को...

‘रामायण’ रचेगी नया इतिहास! 100 करोड़ की म्यूजिक डील पर मेकर्स की नजर, बड़े-बड़े म्यूजिक लेबल्स में मची होड़

‘रामायण’ रचेगी नया इतिहास! 100 करोड़ की म्यूजिक डील पर मेकर्स की...