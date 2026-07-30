भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन ‘श्रावण मास’ के पहले दिन सीएम योगी ने श्री काशी विश्वनाथ में किया दर्शन-पूजन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि भगवान शिव (Lord Shiva) की आराधना और उपासना को समर्पित पावन 'श्रावण मास' (Month of Shravan) आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है।
लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि भगवान शिव (Lord Shiva) की आराधना और उपासना को समर्पित पावन ‘श्रावण मास’ (Month of Shravan) आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है।
भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन 'श्रावण मास' आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है।
'कांवड़ यात्रा' में सम्मिलित सभी भोले-भक्तों का हार्दिक अभिनंदन।
देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में… pic.twitter.com/3AJ7J9f6l9
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 30, 2026
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सीएम योगी गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि ‘कांवड़ यात्रा’ में सम्मिलित सभी भोले-भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में पुण्य का संचार हो। हर हर महादेव।
ॐ देव्यराज सेव्यमानं पावनांघ्रिपंकजम्
कालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥
ॐ देव्यराज सेव्यमानं पावनांघ्रिपंकजम्
कालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥
धर्मनगरी काशी में आज 'काशी के कोतवाल' श्री काल भैरव जी के दर्शन-पूजन कर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु प्रार्थना की। pic.twitter.com/NXouxd3n8k
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 30, 2026
सीएम योगी ने धर्मनगरी काशी में आज ‘काशी के कोतवाल’ श्री काल भैरव जी के दर्शन-पूजन कर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु प्रार्थना की। इसके बाद श्रावण मास के पावन अवसर पर गुरुवार को देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन किया। सीएम योगी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से समस्त सृष्टि का कल्याण हो, राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो तथा प्रत्येक जन का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानीसहितं नमामि॥
श्रावण मास के पावन अवसर पर आज देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से समस्त सृष्टि का कल्याण… pic.twitter.com/U95hPNFWtp
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 30, 2026
कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानीसहितं नमामि॥
हर-हर महादेव।