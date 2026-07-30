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Assembly By-Election Voting : आज बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की साख दांव पर, तीनों सीटों पर वोटिंग जारी

Assembly By-Election Voting : आज मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह से वोटिंग जारी है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और उसकी साख दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

By Abhimanyu 
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Assembly By-Election Voting : आज मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह से वोटिंग जारी है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और उसकी साख दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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दतिया और बांकीपुर सीट के उम्मीदवार काफी चर्चा का विषय रहे हैं। जहां दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो बांकीपुर में बीजेपी बनाम जन सुराज पार्टी मुकाबला है। बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को 75 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन, धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को तीन साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है।

बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई थी। इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और सत्ताधारी दल के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। इस बार भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 1995 से यह सीट हारी नहीं है।

गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का दो जून को लंबी बीमारी से निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट के उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है।

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