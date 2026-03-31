अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का अहम हिस्सा लॉस एंजिल्स के एक इवेंट में पेश किया गया, भारत में हनुमान जयंती पर रिलीज होगी झलक

नई दिल्ली। फिल्म एनिमल में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अभिनेता रणबीर कपूर अब अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक फिल्म रामायण की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म् को जाने-माने डायरेक्टर नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। सोमवार को रणबीर ने नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नामित मल्होत्रा ​​के साथ मिलकर लॉस एंजिल्स में एक इवेंट में फिल्म का एक अहम हिस्सा पेश किया। ‘रामा’ नाम की इस नई झलक में कथित तौर पर रणबीर का भगवान राम वाला लुक दिखाया गया है। भारत में यह झलक दो अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। US इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे फैंस काफी उत्साहित हैं।

लॉन्च के एक वायरल वीडियो में रणबीर को एक फिल्म प्रोजेक्ट के ज़रिए भगवान राम के किरदार को जीवंत करने के बारे में अपने विचार साझा करते हुए देखा जा सकता है। भगवान राम को अरबों लोगों का अंतरात्मा का रक्षक बताते हुए रणबीर ने कहा कि भगवान राम सदियों से दुनिया भर में अरबों लोगों के अंतरात्मा के रक्षक रहे हैं। वह हमें मानवीय भावना की जीत के बारे में बताते हैं। वह करुणा, साहस, नेकी और क्षमा के प्रतीक हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जिसका अर्थ है एक आदर्श पुरुष। रामायण की टीम की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल तस्वीर या वीडियो रिलीज़ नहीं किया गया है। रणबीर कपूर के भगवान राम, साई पल्लवी के सीता, यश के शक्तिशाली रावण, सनी देओल के बलवान हनुमान और रवि दुबे के लक्ष्मण के किरदार में नज़र आने के साथ ही फिल्म रामायण 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इससे पहले एक इवेंट के दौरान, डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस प्रोजेक्ट को एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बताते हुए इसे एक फिल्म से कहीं ज़्यादा कहा था। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नामित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ द्वारा आठ बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई है। यह दो-भागों वाली महाकाव्य फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज़ होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में आएगा।