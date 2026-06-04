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Viral Video : लड़की ने लिफ्ट मांगकर चुराया फोन, जब पकड़ी गई तो चेहरा छुपाकर ​गालियां देते हुए लगाने लगी ये आरोप

रात में अगर सड़क किनारे खड़ी लड़की घर जाने की लिफ्ट मांगे, तो आप अमूमन आप क्या करेंगे? जरूर कोशिश करेंगे कि मदद कर दें, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद एक बार जरूर सोच समझकर ही ऐसा करने का निर्णय लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ये लड़की आपका सामान चोरी कर ले। फिर सीना जोरी भी करे।

By santosh singh 
Updated Date

जयपुर। रात में अगर सड़क किनारे खड़ी लड़की घर जाने की लिफ्ट मांगे, तो आप अमूमन आप क्या करेंगे? जरूर कोशिश करेंगे कि मदद कर दें, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद एक बार जरूर सोच समझकर ही ऐसा करने का निर्णय लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ये लड़की आपका सामान चोरी कर ले। फिर सीना जोरी भी करे। बता दें कि जयपुर की सड़कों से आए एक वीडियो में यही दावा किया गया है। अगर ये घटना सही है तो लोग राह चलते लोगों की मदद करने से बचेंगे। अपना नुकसान करके मदद करना समझदारी तो नहीं कहलाएगी।

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वीडियो को venom नाम के X हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो में शख्स कह रहा है कि इन्होंने लिफ्ट मांगी थी और फिर फोन चोरी किया है, देख लो। इस दौरान ये शख्स एक हाथ से लड़की के हाथ को पकड़े रहता है तो दूसरे से फोन दिखाता है। लड़की चेहरा छुपाती रहती है।

इसलिए नहीं मदद करते लोग

वीडियो में शख्स कह रहा है कि ये सब करने के बाद ये मुझे गालियां दे रही है। इस दौरान आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर कुछ देर बाद शख्स लड़की का हाथ छोड़ देता है और वो वहां से निकल जाती है। शख्स का दावा है कि लड़की इस पर शोषण का आरोप भी लगा रही थी।

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इस वीडियो को देखने वाले अपने अनुभव बता रहे हैं। जैसे एक यूजर ने कैब ड्राइवर की कही बात बताई है। कैब ड्राइवर ने उनसे कहा था कि सड़क पर चलते हुए लड़की की मदद कभी मत करना। उन्होंने मदद की थी तो लड़की ने शोषण का आरोप लगा दिया था। एक यूजर ने लिखा है कि इसलिए लोग मदद नहीं करते हैं। कुछ यूजर लड़की के पक्ष में भी खड़े हैं। उनका कहना है कि लड़की की बात आते ही सब आरोप लगाने लगते हैं।

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