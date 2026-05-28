  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. बकरीद पर मुस्लिम संगठन ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, बोले- गौकशी करने वालों को हो फांसी

बकरीद पर मुस्लिम संगठन ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, बोले- गौकशी करने वालों को हो फांसी

Eid-ul-Adha : आज मुस्लिम धर्म का त्योहार 'ईद-उल-अज़हा' यानी बकरीद पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। बकरीद पर कई राज्यों की सरकारों ने गाय, गौवंश समेत प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा रखी है। इस बीच, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने मांग की है कि गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित किया जाए। इसके साथ ही मुस्लिम संगठन ने गौकशी करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है।'

By Abhimanyu 
Updated Date

Eid-ul-Adha : आज मुस्लिम धर्म का त्योहार ‘ईद-उल-अज़हा’ यानी बकरीद पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। बकरीद पर कई राज्यों की सरकारों ने गाय, गौवंश समेत प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा रखी है। इस बीच, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने मांग की है कि गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित किया जाए। इसके साथ ही मुस्लिम संगठन ने गौकशी करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है।’

पढ़ें :- Eid ul-Adha : राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी बकरीद की बधाई

जयपुर में राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उनके हाथ में एक पोस्ट था। जिसमें लिखा था- “गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। गोकशी करने वाले को दी जाए फांसी की सजा।” इस मौके पर सोसाइटी के महासचिव शेख हाजी निजामुद्दीन ने कहा, “सबसे पहले, मैं ईद-उल-अज़हा के अवसर पर भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा कुरान भाईचारे और प्रेम पर ज़ोर देता है, और हम उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार इन मामलों को संभाल रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत भर में कई जगहों पर, मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के नाम पर हिंसा और हत्या की घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए, देश के कई हिस्सों में माहौल खराब हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई असर न पड़े और माहौल और ज़्यादा खराब न हो, हमने यह मांग करने का फैसला किया है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Twisha Sharma death case: गिरिबाला सिंह को CBI ने किया गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद की कार्रवाई

Twisha Sharma death case: गिरिबाला सिंह को CBI ने किया गिरफ्तार, लंबी...

कॉपियों को फिर से जांचने की मांग करके भी क्या हासिल होगा, घपला करनेवाला भाजपा का करप्ट सिस्टम तो वही है : ​अखिलेश यादव

कॉपियों को फिर से जांचने की मांग करके भी क्या हासिल होगा,...

कनाडा में एक और भारतीय छात्रा कस ​कत्ल: गुजरात की 22 साल की विधि की चाकू मारकर हत्या

कनाडा में एक और भारतीय छात्रा कस ​कत्ल: गुजरात की 22 साल...

How to Make Gud Lassi: 45 डिग्री की गर्मी में भी शरीर रहेगा बर्फ जैसा ठंडा, दही में ठंडा-ठंडा पुदीना डालकर बनाएं लस्सी

How to Make Gud Lassi: 45 डिग्री की गर्मी में भी शरीर...

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब डीके शिवकुमार होंगे नए सीएम

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब डीके शिवकुमार...

Famous Urdu poet Bashir Badr : उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन , साहित्य जगत में शोक की लहर

Famous Urdu poet Bashir Badr : उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र...