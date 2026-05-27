VIDEO- सोफी रेन का दावा, बास्केटबॉल स्टार ने वर्जिनिटी के बदले उन्हें $15 मिलियन किया था ऑफर

नई दिल्ली। OnlyFans क्रिएटर सोफी रेन (OnlyFans creator Sophie Rain) ने दावा किया है कि उन्हें एक प्रोफ़ेशनल एथलीट से उनके साथ अंतरंग होने के लिए $15 मिलियन का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला था। OnlyFans क्रिएटर ने हाल ही में एक Instagram वीडियो में बताया कि यह प्रस्ताव एक NBA स्टार ने दिया था।

रेन, जो अक्सर एडल्ट कंटेंट स्पेस में काम करने के बावजूद अभी भी वर्जिन होने की बात करती रही हैं। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाल की टिप्पणियों में उन्होंने बताया कि वह एथलीट एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन उन्होंने उसका नाम या कोई और जानकारी साझा नहीं की। कहा कि वह किसी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहतीं। रेन ने यह भी बताया कि जब उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो उस एथलीट ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया।

🚨 EXCLUSIVE: Sophie Rain says a basketball star offered her a bag to take her virginity … but, she's not outing the dude by name. pic.twitter.com/RtKTz94yhC — TMZ (@TMZ) May 25, 2026

जब TMZ ने हाल ही में एक आउटिंग के दौरान सोफी रेन से मुलाकात की और उस एथलीट की पहचान के बारे में पूछा, तो OnlyFans स्टार ने कहा, कि मैं नहीं बता सकती। मैं बस इतना कह सकती हूं कि वह एक बास्केटबॉल टीम में है। मैं किसी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने बस ‘नहीं’ कह दिया। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करने वाली। उसके बाद उसने मुझसे संपर्क करना ही बंद कर दिया। यह 100 फीसदी सच है। सोफी रेन ने कहा कि मैं किसी भी बात पर झूठ नहीं बोलती। यह सच में अजीब है। ऐसा पहले भी हो चुका है और यह बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है।

सोफी रेन ने पहले कहा था कि वह अभी भी वर्जिन हैं, और उनका कहना है कि यह फ़ैसला उनके ईसाई धर्म से जुड़ा है। GQ मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इतनी पॉपुलर इसलिए हूं, क्योंकि मैंने अभी तक सेक्स नहीं किया है। मैं अभी भी वर्जिन हूं। मैं इसे इस तरह से पेश करना पसंद करती हूं कि आप इस इंडस्ट्री में बिना बहुत ज़्यादा सेक्शुअल हुए भी रह सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट भी पोस्ट नहीं करती। मैं बिकिनी वाली तस्वीरें और ऐसी ही चीज़ें पोस्ट करती हूं। मैंने यह बात इसलिए बताई, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले—इस बात से शर्मिंदा न हों कि आप अभी भी वर्जिन हैं। आप तब भी कामयाब और खुद पर भरोसा रखने वाले हो सकते हैं, हॉट और सेक्सी दिख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ संभलकर भी रह सकते हैं।

सोफी रेन ने यह भी दावा किया कि 2023 में OnlyFans पर अपना अकाउंट शुरू करने के बाद से उन्होंने $100 मिलियन से कुछ ज़्यादा की कमाई की है।