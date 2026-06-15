  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग है सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय

स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग है सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय

भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण देशभर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन, लू लगना और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। योग विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में भारी वर्कआउट के बजाय शीतलता प्रदान करने वाली क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी और शवासन जैसे योग काफी अहम है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण देशभर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन, लू लगना और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और योग गुरुओं के अनुसार, इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी के मौसम में अपनेआप को स्वस्थ, ठंडा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास सबसे सरल, सटीक और प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है। हेल्थ चिकित्सकों का कहना है कि योग शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित रखने के साथ—साथ गर्मी के कारण होने वाले मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है।

पढ़ें :- डीएम,एडीएम,सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों का मीटिंग के दौरान कुर्सियों पर योग करते वीडियो आया सामने

इन प्राणायामों से शरीर को मिलेगी अंदरूनी ठंडक

योग विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में भारी वर्कआउट के बजाय शीतलता प्रदान करने वाली क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी और शवासन जैसे योग काफी अहम है।

शीतली प्राणायाम

इस प्राणायाम में जीभ को मोड़कर सांस अंदर खींचा जाता है जिससे शरीर का तापमान तुरंत कम होता है और पित्त शांत होता है।

पढ़ें :- Health tips: सावधान! 40 डिग्री वाली गर्मी में वर्कआउट करने से पहले जरूर जान लें ये पांच साइंटिफिक बातें

शीतकारी प्राणायाम

इस प्राणायाम में दांतों के बीच से ठंडी हवा अंदर खींचा जाता है जिससे मुंह के सूखेपन और बार-बार लगने वाली प्यास से राहत मिलती है।

भ्रामरी और शवासन

यह योग मानसिक शांति के लिए सबसे अचूक हैं। शवासन से शरीर की थकान दूर होती है और ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है।

हल्के आसन और सही समय का चयन जरूरी

पढ़ें :- Tea And Health: किस उम्र के लोगों को कितनी पीनी चाहिए चाय? हो जाएं सतर्क

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दोपहर की धूप या गर्म माहौल में योग करने से बचें। योग का सबसे सही समय सुबह की ठंडी हवा या शाम का वक्त है। इसके अलावा इस मौसम में शरीर को ज्यादा थकाए बिना ताड़ासन, वृक्षासन और बालासन जैसे हल्के स्ट्रेचिंग वाले आसन करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य डॉक्टरों के अनुसार, योग का पूरा लाभ योग के साथ—साथ खानपान में भी बदलाव करने से मिलेगा। ऐसे मौसम में फ्रिज के ठंडे पानी की जगह घड़े के पानी को प्राथमिकता दें। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और पुदीने का रस का सेवन करें ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न हो। इसके अलावा तरबूज, खीरा, ककड़ी और लौकी जैसी पानी से भरपूर सब्जियों का भी सेवन करें। अधिक तीखे, मसालेदार और तले-भुने भोजन से परहेज करें।

निष्कर्ष
According to the advisory of the Health Ministry and yoga experts, आपके जीवनशैली में यह छोटा सा बदलाव आपको बिना किसी दवाई के लू और भीषण गर्मी के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रख सकता है। इस मौसम में नियमित रूप से 20 से 30 मिनट का योग संजीवनी साबित हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दो धड़ो में बटी सपा, पीडीए सम्म्मेलन में नही बुलाई गई सांसद रुचि वीरा हुए खफा, कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से करूंगी शिकायत

दो धड़ो में बटी सपा, पीडीए सम्म्मेलन में नही बुलाई गई सांसद...

स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग है सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय

स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग है सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय

थाना प्रभारी की चेतावनी:- अगर बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा तो चौराहे से पीटता हुआ ले जाऊँगा, वीडियो वायरल

थाना प्रभारी की चेतावनी:- अगर बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से...

ब्रिगेडियर बनकर कैंट में घूम रहा था युवक, फर्जी आईडी और नकली एनएसजी कमांडो के साथ दबोचा गया

ब्रिगेडियर बनकर कैंट में घूम रहा था युवक, फर्जी आईडी और नकली...

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी इलेक्ट्रिक कार, चालक ने कूदकर बचाई जान

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी इलेक्ट्रिक कार, चालक ने कूदकर...

Video-फरिश्ता बना पति तो पत्नी ने फाड़ दिए तलाक के कागज़, अदालत के फैसलों से नहीं खुद लिखी रिश्तों की एक नई परिभाषा...

Video-फरिश्ता बना पति तो पत्नी ने फाड़ दिए तलाक के कागज़, अदालत...