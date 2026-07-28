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Video Viral -तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट कार सड़क पार कर रहे बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल चालक की मौके पर मौत

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंडीतला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर से उछली और सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

By santosh singh 
Updated Date

हुगली। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंडीतला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर से उछली और सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

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इस भयावह हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि इसे सड़क कहें या मौत का जाल?

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