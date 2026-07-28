Video Viral -तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट कार सड़क पार कर रहे बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल चालक की मौके पर मौत

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंडीतला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर से उछली और सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
हुगली। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंडीतला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर से उछली और सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
वीडियो भयावह है 🚨
कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर
बेस्ट बंगाल में बिना डिवाइडर वाली सड़क पर तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट कार बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर से उछली और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी pic.twitter.com/7kgZs9bfQs
— Priya singh (@priyarajputlive) July 28, 2026
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इस भयावह हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि इसे सड़क कहें या मौत का जाल?