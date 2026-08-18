Bottle gourd and cumin seeds : लौकी और जीरे का कंबीनेशन सेहत को देता उड़ान , स्वाद में परफेक्ट

Bottle gourd and cumin seeds : लौकी और जीरे का मेल स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, जबकि जीरा पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और भोजन का स्वाद बढ़ाने का काम करता है।

लौकी-जीरा कॉम्बिनेशन के फायदे:

पाचन में सहायक

जीरा गैस और अपच की समस्या में राहत देने में मदद कर सकता है।

शरीर को ठंडक

लौकी गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने वाला हल्का भोजन मानी जाती है।

हल्का और पौष्टिक भोजन

कम तेल में बनी लौकी वजन संतुलित रखने वाले आहार का हिस्सा बन सकती है।

स्वाद में बढ़ोतरी

जीरे का तड़का साधारण लौकी को भी खुशबूदार और स्वादिष्ट बना देता है।

लौकी-जीरा की सरल सब्जी:

घी या तेल में जीरे का तड़का लगाकर उसमें कटी हुई लौकी, हल्दी, नमक और हल्के मसाले डालें। धीमी आंच पर पकाने से लौकी का प्राकृतिक स्वाद और पोषण बना रहता है।