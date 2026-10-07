पीएम मोदी के शासन में 25 साल पूरे होने पर संजय सिंह का तंज, बोले-मोदी जी अवतार हैं, अंधभक्तों चिंता मत करो, वो 3047 तक बना देंगे विकसित भारत

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सार्वजनिक जीवन और शासन में 25 साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने तंज कसा है। संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि अरे, 25 साल हो गए, अब तो देश का पीछा छोड़ो मोदी जी और साथ ही व्यंग्य किया कि 1000 साल बाद देश विकसित होगा।

मोदी जी अवतार हैं, अंधभक्तों चिंता मत करो। 1000 साल बाद, 3047 तक वो भारत को विकसित बना देंगे। अरे, 25 साल हो गए, अब तो देश का पीछा छोड़ो मोदी जी। https://t.co/pW8DZoGW3P — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 7, 2026

संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं, अंधभक्तों चिंता मत करो। 1000 साल बाद, 3047 तक वो भारत को विकसित बना देंगे। संजय सिंह के इस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत को विकसित देश बनाने के दावों पर सवाल उठाते हुए व्यंग्य किया। उन्होंने 3047 का जिक्र करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने में अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मोदी जी अवतार हैं, अंधभक्तों चिंता मत करो। 1000 साल बाद, 3047 तक वो भारत को विकसित बना देंगे। अरे, 25 साल हो गए, अब तो देश का पीछा छोड़ो मोदी जी।