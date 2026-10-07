दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही, मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक पांच मंजिला इमारत गिर गई। समाचार एजेंसी के मुताबिक, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। घायलों को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया है। एंबुलेंस की मदद से उनका इलाज कराया जा रहा है।

#BREAKING A building collapsed near Eidgah Fish Market in New Seemapuri, Delhi. Delhi Fire Services, and local police launched a rescue operation. #Seemapuri #DelhiNews @DelhiFireService @DelhiPolice https://t.co/7fAw6dGt5G — jarvis ☠️ (@Vishii14) October 7, 2026

सीमापुरी ईदगाह मछली बाजार (Eidgah Fish Market) में मकान गिरा है। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन को दोपहर करीब 3.15 बजे हादसे की सूचना मिली।