Bollywood actresses Deepika Padukone and Alia : बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ और ‘कल्कि 2898 AD पार्ट 2’ से बाहर होने की खबरों ने, जो कथित तौर पर उनके 8 घंटे के कार्यदिवस की मांग के कारण हुआ, एक्टर्स और टेक्नीशियनों के वर्क-लाइफ बैलेंस पर एक नई बहस छेड़ दी है। नेहा धूपिया, करीना कपूर, अनन्या पांडे और अन्य कई एक्टर्स ने उनका समर्थन किया है। अब, आलिया भट्ट ने भी दीपिका की मांग का समर्थन किया है और बताया है कि उनके अनुसार इंडस्ट्री में और क्या-क्या बदलाव होने चाहिए। उनके मुताबिक, काम के घंटे मनमाने ढंग से तय नहीं हो सकते। उन्होंने फिल्म सेट पर महिलाओं के लिए साफ शौचालय जैसी ज़रूरतों पर भी ज़ोर दिया।

आलिया ने कहा, और तर्क दिया कि बॉलीवुड में काम के लंबे घंटों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। “अब मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता मायने रखती है,” । 33 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा, “मैं भाग्यशाली रही हूँ कि मेरे सभी निर्माता बहुत सहयोग करने वाले रहे हैं, लेकिन इस बात पर फिर से सोचने की ज़रूरत है।”

आलिया ‘टाइम’ मैगज़ीन की ‘TIME100 Next India’ लिस्ट के कवर पर नज़र आईं। मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में, आलिया ने बताया कि वह दीपिका के साथ पूरी तरह खड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में लंबे समय तक काम करने के कल्चर को लेकर एक बहस छेड़ दी थी। उन्होंने कहा, “मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे सभी प्रोड्यूसर बहुत समझने वाले रहे हैं, लेकिन इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यह मनमाना नहीं होना चाहिए। काम के उचित घंटे होने से काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, और लोगों को अपनी सीमाएं तय करते समय नौकरी खोने का डर नहीं होना चाहिए।”