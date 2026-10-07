  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. अब घर पर Lumio Arc 7 (2026) के साथ लें सिनेमा हॉल का मजा, 120-इंच प्रोजेक्शन और 32GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मौजूद

अब घर पर Lumio Arc 7 (2026) के साथ लें सिनेमा हॉल का मजा, 120-इंच प्रोजेक्शन और 32GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मौजूद

Lumio Arc 7 (2026) Projector : भारतीय बाज़ार में Lumio ने मंगलवार को अपना बिल्कुल नया Arc 7 (2026) मॉडल आधिकारिक तौर पर पेश किया है। इस नए मॉडल में ब्राइटनेस, कलर गैमट, इंटरनल स्टोरेज और सॉफ़्टवेयर में बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इसमें बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ Lumio का नेक्स्ट-जेनरेशन Arc Light Engine 2 दिया गया है। सील्ड, डस्ट-प्रूफ लाइट इंजन को पिक्चर क्वालिटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lumio Arc 7 (2026) Projector : भारतीय बाज़ार में Lumio ने मंगलवार को अपना बिल्कुल नया Arc 7 (2026) मॉडल आधिकारिक तौर पर पेश किया है। इस नए मॉडल में ब्राइटनेस, कलर गैमट, इंटरनल स्टोरेज और सॉफ़्टवेयर में बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इसमें बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ Lumio का नेक्स्ट-जेनरेशन Arc Light Engine 2 दिया गया है। सील्ड, डस्ट-प्रूफ लाइट इंजन को पिक्चर क्वालिटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पढ़ें :- देश के संविधान व जनता की आवाज़ पर हमला करने वाले इन चार लोगों को सज़ा दिलाकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है : राहुल गांधी

Lumio Arc 7 (2026) प्रोजेक्टर 500 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस देता है, जो पिछले मॉडल से 25% ज़्यादा है। कॉन्ट्रास्ट 15% बेहतर होकर 1700:1 हो गया है, जबकि DCI-P3 कलर कवरेज 10% ज़्यादा बताया गया है। यह 120 इंच तक की इमेज प्रोजेक्ट करता है और बेहतर रंग, गहरे काले रंग और बेहतर विज़िबिलिटी देता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 32GB है और यह Android 14 पर आधारित Google TV पर चलता है। यह प्रोजेक्टर Netflix सर्टिफाइड है और Google TV पर लेटेस्ट Gemini अनुभव का एक्सेस देता है।

प्रोजेक्टर में Dolby Audio सपोर्ट वाले डुअल 8W स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। प्रोजेक्टर के साथ डेडिकेटेड Google Assistant वाला Minion Noir रिमोट मिलता है। कैलिब्रेशन फ़ीचर्स में STR8 ऑटो-कीस्टोन, TOF ऑटोफोकस और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस शामिल हैं। Lumio Arc 7 (2026) मॉडल की कीमत ₹34,999 है और इसकी आधिकारिक बिक्री कल से Lumio के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर, Amazon और Flipkart पर शुरू होगी। कंपनी एक साल की कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी और बिक्री के बाद सेवा के लिए एक नेटवर्क दे रही है, जिसमें पूरे भारत में 300 से ज़्यादा कैरी-इन सर्विस सेंटर शामिल हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब घर पर Lumio Arc 7 (2026) के साथ लें सिनेमा हॉल का मजा, 120-इंच प्रोजेक्शन और 32GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मौजूद

अब घर पर Lumio Arc 7 (2026) के साथ लें सिनेमा हॉल...

पटना मेट्रो का एक साल पूरा, 3.37 लाख से अधिक लोगों ने किया सफर, दिसंबर तक खुलेगा नया 'खेमनीचक' स्टेशन

पटना मेट्रो का एक साल पूरा, 3.37 लाख से अधिक लोगों ने...

Nobel Physics Prize 2026 : अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए फ्रांसिस हाल्जेन को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार

Nobel Physics Prize 2026 : अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो की खोज...

50MP सेल्फी कैमरा और 7200mAh बैटरी के साथ Vivo ने लॉन्च किया नया vivo V80 5G स्मार्टफोन

50MP सेल्फी कैमरा और 7200mAh बैटरी के साथ Vivo ने लॉन्च किया...

4 हजार रुपये तक का बम्पर डिस्काउंट! सस्ते में खरीदें Nothing के Phone (4a), (4a) Pro मॉडल

4 हजार रुपये तक का बम्पर डिस्काउंट! सस्ते में खरीदें Nothing के...

यामी गौतम ने AI एडिटिंग पर जताई चिंता, तस्वीरों से छेड़छाड़ को लेकर की खास अपील

यामी गौतम ने AI एडिटिंग पर जताई चिंता, तस्वीरों से छेड़छाड़ को...