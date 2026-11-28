भुवनेश्वर। ओडिशा की विधानसभा और लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार की चर्चा परिसीमन और महिला आरक्षण (Delimitation and Women’s Reservation) को लेकर देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच तेज हो गई है। बीते 27 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए संविधान के 132वें संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े नए प्रस्तावों के तहत सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है।

बता दें कि इस प्रस्ताव के लागू होने पर ओडिशा की विधानसभा सीटें मौजूदा 147 से बढ़कर लगभग 221 हो सकती हैं। वहीं, राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 21 से बढ़कर लगभग 32 होने का भी अनुमान है।

ओडिशा में कितनी बढ़ेंगी सीटें?

प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर संभावित स्थिति इस प्रकार होगी:

सदन मौजूदा सीटें प्रस्तावित सीटें

लोकसभा 21 लगभग 32

विधानसभा 147 लगभग 221

इसका मतलब है कि ओडिशा विधानसभा में करीब 74 और नई सीटें जुड़ सकती हैं।

महिलाओं को कितनी सीटें मिल सकती हैं?

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून के तहत एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। ओडिशा में प्रस्तावित विस्तार के आधार पर विधानसभा की लगभग 221 सीटों में से करीब 74 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं लोकसभा की लगभग 32 सीटों में से करीब 11 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर महिलाओं के लिए लगभग 85 सीटें हो सकती हैं। हालांकि, यह केवल गणितीय अनुमान है। वास्तविक आरक्षित सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा।

2011 की जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

नए प्रस्ताव के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए उस समय उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। आज यानी 28 नवंबर 2026 तक 2011 की जनगणना के आंकड़े ही नवीनतम प्रकाशित पूर्ण जनगणना के आंकड़े हैं। इसका मतलब है कि ओडिशा के अलग-अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने में 2011 की जनसंख्या अहम किरदार निभा सकती है। इसके अलावा राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल है।

क्या ओडिशा में यह बदलाव लागू हो गया है?

आपको बता दें कि आज यानी 28 नवंबर 2026 तक ये प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट से सिर्फ मंजूर हुए हैं, संसद से पारित होकर कानून नहीं बने हैं। वहीं संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होना प्रस्तावित है। इसके बाद विधेयकों पर चर्चा और मतदान होगा।