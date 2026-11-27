नई दिल्ली। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि फिल्म ने अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजारों में अच्छी कमाई की है। अब ‘रामायण’ 27 देशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

‘रामायण’ का दुनियाभर में कितना हुआ कलेक्शन?

फिल्म की घरेलू कमाई में अब पहले जैसी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में इसका रोजाना का नेट कलेक्शन 10 करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। हालांकि, विदेशों में तीसरे हफ्ते के दौरान फिल्म की कमाई में फिर से तेजी देखने को मिली है। रिलीज के 22वें दिन यानी गुरुवार को भी फिल्म ने विदेशों में 9.25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 992 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,185 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म जल्द ही भारत में 1,000 करोड़ रुपये नेट कमाई का आंकड़ा पार कर सकती है।

वहीं, विदेशों में फिल्म ने 22 दिनों में 592.13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही ‘रामायण’ का दुनियाभर का कुल कलेक्शन 1,777 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस कमाई के साथ यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अगले हफ्ते ‘बाहुबली 2’ और ‘धुरंधर 2’ को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है।

इन 27 देशों में बनी नंबर वन भारतीय फिल्म

फिल्म के मेकर्स ने गुरुवार को जानकारी दी कि ‘रामायण’ अब 27 देशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है।

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इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। वहीं, वियतनाम, कंबोडिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, लातविया, जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देशों में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है।

खास बात यह है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में फिल्म को काफी पसंद किया गया है। कंबोडिया और सिंगापुर जैसे देशों में रामायण की कहानी पहले से ही लोकप्रिय है। सोनी पिक्चर्स की मदद से फिल्म को कई नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी रिलीज किया गया। इससे बॉलीवुड फिल्मों के लिए नए रास्ते खुले हैं।

फिल्म ‘रामायण’ के बारे में

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। ‘रामायण’ का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।