OpenAI : OpenAI ने ChatGPT में ‘चैट’ (Chat) और ‘वर्क’ (Work) टैब को मिलाकर एक ही इंटरफ़ेस बनाना शुरू कर दिया है। प्रोडक्ट लीड थिबॉल्ट सोटियॉक्स ने X पर एक पोस्ट में बताया कि यह नया, मिला-जुला अनुभव मंगलवार, 24 नवंबर से प्रो (Pro) सब्सक्राइबर्स के एक छोटे समूह को मिलना शुरू हो गया है। OpenAI ने ChatGPT के चैट’ और ‘वर्क टैब को मर्ज करना शुरू कर दिया है।अब सवाल पूछने/रिसर्च/प्रेजेंटेशन/वेबसाइट बनाने जैसे काम एक ही विंडो में होंगे। हालांकि, दोनों की इस्तेमाल सीमा भी साझा होगी जिससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों की लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है। इंस्टेंट मॉडल पहले की तरह अनलिमिटेड रहेगा।

OpenAI ने इस महीने की शुरुआत में एक ईमेल के ज़रिए यूज़र्स को इस योजना के बारे में बताया था। कंपनी को उम्मीद है कि दिसंबर में इसे और ज़्यादा यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा। साथ ही, कंपनी के सपोर्ट पेज के अनुसार, तब तक ‘शेयर्ड यूसेज लिमिट’ (shared usage limits) की सुविधा और भी कई प्लान्स में उपलब्ध हो जाएगी।

अब तक, विंडोज और मैकओएस (macOS) पर मौजूद चैटजीपीटी (ChatGPT) डेस्कटॉप ऐप में दो मोड के बीच स्विच करने के लिए एक टॉगल होता था। ‘चैट’ मोड में सवाल-जवाब और बातचीत होती थी, जबकि ‘वर्क’ मोड में रिसर्च, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और वेबसाइट बनाने जैसे बड़े काम किए जाते थे। अब इस नए, मिले-जुले वर्ज़न में, यूज़र बातचीत शुरू कर सकते हैं और चैटजीपीटी से उसी विंडो में अपना काम पूरा करवा सकते हैं। वे इसमें फाइलें और प्लगइन जोड़ सकते हैं, असिस्टेंट से वेब पर काम करवा सकते हैं, और साथ-साथ उसके काम को चेक भी कर सकते हैं।