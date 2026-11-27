पीलीभीत। मतदाता सूची से छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सामने आया है। यहां करीब 10,470 मतदाताओं के नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों में कथित तौर पर बिना वैध आवेदन और जरूरी दस्तावेजों के बदलाव किए गए। इस मामले की जांच में दो तत्कालीन उपजिलाधिकारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की अहम भूमिका सामने आई है। इसके बाद दोनों अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा तीनों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।

13,779 Form-8 आवेदन किए गए दर्ज

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता विवरण में संशोधन के लिए पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच कुल 13,779 Form-8 आवेदन दर्ज किए गए थे। इनमें से 10,470 आवेदन मंजूर किए गए, जबकि 3,309 खारिज कर दिए गए। इस जांच के दौरान इन आवेदनों से जुड़े मूल फॉर्म और जरूरी दस्तावेज निर्वाचन कार्यालय में नहीं मिले। जांच में स्वीकार किए गए सभी 10,470 आवेदनों में काफी अनियमितता पाई गई। बता दें कि यह मामला 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद का है।

दो SDM और कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई

इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें तत्कालीन SDM एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मयंक गोस्वामी, तत्कालीन SDM एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हेमंत चौधरी और वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार शामिल हैं।जांच के मुताबिक, 31 मई से 16 जुलाई तक दर्ज आवेदनों की स्वीकृति की जिम्मेदारी मयंक गोस्वामी के पास थी। वहीं 17 जुलाई से 29 अगस्त तक की अवधि में हेमंत चौधरी इससे संबंधित अधिकारी थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दोनों अधिकारियों के निलंबन का निर्देश दिया और कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

बिना OTP के कैसे मंजूर हुए हजारों आवेदन?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, आवेदन दर्ज करने और उन्हें मंजूर करने की प्रक्रिया में अलग-अलग लॉगिन, पासवर्ड और OTP का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन दर्ज करता था, जबकि संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अपने लॉगिन और OTP के जरिए उसे मंजूर या खारिज करता था। साथ ही रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में यह मामला न तो सिस्टम हैकिंग का पाया गया और न ही तकनीकी खराबी का। उनके मुताबिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ने मतदाताओं से आवेदन प्राप्त किए बिना फॉर्म दर्ज किए और संबंधित अधिकारियों ने उन्हें स्वीकृति दी।

क्या किसी बड़े अधिकारी या नेता के आदेश पर हुआ था खेल?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि हजारों मतदाताओं के रिकॉर्ड में बदलाव किसके आदेश पर किए गए। हालांकि, आज यानी 27 नवंबर 2026 तक सामने आई सार्वजनिक जांच और रिपोर्टों में किसी बड़े राजनीतिक नेता या अन्य वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर यह काम किए जाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर और दोनों निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका सामने आई है।पीलीभीत में चुनाव आयोग ने Form-6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और Form-7 के जरिए नाम हटाने से जुड़े आवेदनों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा करने को भी कहा गया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस घटना ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे की जांच में इस कथित गड़बड़ी के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका का पर्दाफाश होता है या नहीं।