नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई (Former CJI Justice Gavai) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। 27 नवंबर को लिखे लेटर में उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की हाल की सिफारिशों में एक खास समुदाय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। गवई ने लिखा कि 2018 से अब तक हाईकोर्ट में 715 जज नियुक्त हुए हैं। इनमें सिर्फ 22 SC, 16 ST, 89 OBC और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। करीब 75 फीसदी जज सामान्य वर्ग से नियुक्त किए गए।

#BREAKING : Former Chief Justice of India BR Gavai writes to President Droupadi Murmu seeking her intervention in judicial appointments and transfers, alleging that recent Collegium recommendations favour a particular community at the expense of merit, diversity and inclusivity. In a strongly worded three-page letter, former CJI Gavai alleges: • A community comprising less than 5% of India’s population has had over 40% representation in the Supreme Court. • Judges previously transferred on punitive considerations are now being rewarded with appointments as Chief Justices of prominent High Courts. पढ़ें :- विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का है प्रतीक, हमें सत्य और धर्म की स्थायी शक्ति की दिलाती है याद : पीएम मोदी • A meritorious and hardworking Chief Justice has been transferred to a smaller High Court to accommodate another judge. • Recent recommendations have sidelined marginalised communities, minorities, women and even members of other forward communities. Gavai asserts that the primacy of Collegium recommendations does not make the Collegium unaccountable or absolve the President of her constitutional duties. “I am constrained to voice my dissent and disappointment,” he writes. The letter also marks copies to Prime Minister Narendra Modi and Union Law Minister Arjun Ram Meghwal. पढ़ें :- दुष्यंत गौतम के राज्यपाल नियुक्ति पर राहुल गांधी, बोले- मैं स्तब्ध हूं, राष्ट्रपति को लिखा पत्र कहा अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए #SupremeCourt #Collegium #Judiciary — Bar and Bench (@barandbench) November 27, 2026

हाईकोर्ट में नियुक्त जजों में 14 फीसदी से कम OBC

गवई ने पत्र में लिखा कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं को जज बनने के मौके कम मिल रहे हैं। उन्होंने जजों के ट्रांसफर के फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व CJI ने कहा कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में योग्यता और सभी वर्गों को बराबर मौका देने के नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच हाईकोर्ट में हुई नियुक्तियों में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी रही। देश की आबादी में 40 से 50 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले OBC समुदाय को 14 फीसदी से भी कम पद मिले।

गवई बोले- नियुक्ति समिति की जवाबदेही तय नहीं

गवई ने लिखा कि संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नामों की सिफारिश में जजों की नियुक्ति करने वाली समिति की अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद समिति यानी कॉलेजियम पर कामकाज की जवाबदेही तय नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सभी वर्गों को उचित जगह देना सिर्फ इस समिति की नहीं, बल्कि सरकार और संसद की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पहले भी सरकार और संसद ने समिति से वंचित वर्गों के लोगों को जज बनाने के लिए नामों पर विचार करने को कहा था।

जजों के ट्रांसफर में भी भेदभाव का आरोप

गवई ने लेटर में जजों के ट्रांसफर के दो उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि एक जज को उनके मूल हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इसके पीछे सजा देने जैसी वजह बताई गई, लेकिन बाद में उन्हें एक बड़े और प्रमुख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। दूसरे मामले में एक बड़े हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को छोटे हाईकोर्ट में भेज दिया गया। वहीं, छोटे हाईकोर्ट के एक मेहनती चीफ जस्टिस को बड़े हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। गवई ने सवाल उठाया कि इन फैसलों में योग्यता को किस आधार पर देखा गया।

राष्ट्रपति से मामले में दखल देने की अपील

गवई ने साफ किया कि वे किसी भी समुदाय के लोगों को जज बनाए जाने के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि सभी वर्गों के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की, ताकि न्यायपालिका में हर वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।