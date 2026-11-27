नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और अनंतनाग के विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद (Anantnag Congress MLA Peerzada Mohammad Sayeed) के अंतिम संस्कार में शुक्रवार (27 नवंबर) को अनंतनाग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों की आंखें नम रहीं। 73 वर्षीय सईद का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार देर रात जम्मू में निधन हो गया था। सईद 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में अनंतनाग से चुने गए थे। इससे पहले, उन्होंने 1987, 2002 और 2008 में कोकरनाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और विभिन्न सरकारों में मंत्री के रूप में भी काम किया था।

In Photos | People with tearful eyes attend the funeral of senior Congress leader, former minister, and Anantnag MLA Peerzada Mohammad Sayeed in Anantnag on Friday. Sayeed, 73, passed away in Jammu late Thursday night following a prolonged illness (27/11). 📸: Shah Junaid / UNI — UNI Photos (@UNI_Photos) November 27, 2026

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने पीरज़ादा मोहम्मद सैयद के निधन पर दुख जताया, लंबे जुड़ाव को याद किया। गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीरज़ादा मोहम्मद सैयद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

अब्दुल गनी वकील ने पीरज़ादा मोहम्मद सईद के निधन पर शोक व्यक्त किया

JKPC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी वकील ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और अनंतनाग के मौजूदा विधायक पीरज़ादा मोहम्मद सईद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्हें ‘यूथ कांग्रेस’ के दिनों का अपना साथी बताते हुए, वकील ने कहा कि पीरज़ादा साहब ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा पूरी लगन, विनम्रता और शालीनता के साथ की। वकील ने शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को ‘जन्नत-उल-फिरदौस’ में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे।