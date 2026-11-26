नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने संसद सत्रों की घटती अवधि पर गुरुवार को चिंता जताते हुए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद की उस भूमिका को कमजोर कर रही है, जो बहस, चर्चा और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रमुख मंच होती है। शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि 1950 के दशक में सालाना संसद की कार्यवाही लगभग 120 से 170 दिन होती है। अब साल में लगभग 70 दिन ही होती है।

उन्होंने कहा कि जहां तक हमारी बात है, हमें संसदीय लोकतंत्र के प्रति सरकार का रवैया बेहद अजीब लगता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल से तुलना की। थरूर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात विधानसभा के सत्रों की अवधि भी घटा दी गई थी। उनके अंतिम वर्षों में विधानसभा सालाना केवल लगभग 50 से 55 दिन ही बैठती थी।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि संसद एक बहस के मंच के रूप में काम करे, जहां नागरिकों की चिंताओं को उठाया जा सके और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके बजाय वे सिर्फ एक रबर स्टैंप चाहते हैं, जहां वे, जो भी कानून उन्हें तत्काल पारित करना है, उसे पारित कर सकें। वे दिन-प्रतिदिन दिनों की संख्या घटा रहे हैं।

थरूर ने संसदीय कैलेंडर को काफी पहले प्रकाशित करने की वकालत की। उन्होंने बताया कि कई देश अपने विधायी कार्यक्रम 9 से 12 महीने पहले घोषित कर देते हैं और कुछ मामलों में तो इससे भी पहले। उन्होंने कहा कि पहले से कार्यक्रम तय होने से सांसद अपने काम और यात्रा की योजना बना सकेंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे।

उन्होंने मानसून सत्र (Monsoon Session) के सत्रावसान में देरी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका औपचारिक रूप से सत्रावसान हुए 115 दिनों से अधिक समय हो गया है। उनके अनुसार शीतकालीन सत्र, जो सामान्य रूप से अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है और इसके लिए आवश्यक दो सप्ताह का नोटिस भी जारी नहीं किया गया है।

कांग्रेस सांसद ने सुझाव दिया कि सरकार मानसून सत्र (Monsoon Session) को संक्षिप्त रूप से फिर से शुरू करने की संभावना को खुला रख रही होगी, ताकि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक सहित कानून पारित किए जा सकें, जिस पर कांग्रेस को गंभीर आपत्तियां हैं।

उन्होंने कहा कि ये भविष्य की पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। इन्हें इस लापरवाह तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए। भारत पर 25 फीसदी तक टैरिफ लगाने के अमेरिका के नए प्रस्ताव को शशि थरूर ने चिंता का विषय बताया, लेकिन कहा कि चल रही व्यापार वार्ता औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय वार्ताकारों, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, अमेरिकी वाणिज्य सचिव और भारत के विदेश मंत्री के बयानों से संकेत मिलता है कि वार्ता के अधिकांश पहलू पूरे हो चुके हैं, हालांकि अंतिम औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। इसलिए कोई निष्कर्ष निकालने से पहले हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद थरूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के तहत अमेरिकी व्यापार नीति की अप्रत्याशितता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन किसी समझौते पर सहमत हो सकता है और बाद में अपना रुख बदल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से कुछ आश्वासन की आवश्यकता है कि वे जो भी आंकड़ा लेकर आएंगे, वह अंतिम आंकड़ा होगा और भारतीय निर्यातक उसे अपने काम में शामिल कर सकें।

शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि भारत को ट्रंप प्रशासन के तहत पहले लागू कम टैरिफ स्तरों पर वापसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में सबसे अनुकूल संभव परिणाम की तलाश करनी चाहिए। थरूर ने कहा कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले हमें जो भी पेश किया जा रहा है, उसका लाभ उठाएंगे।