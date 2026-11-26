Samajwadi Party Manifesto 2027 : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र जारी कर रहे हैं।अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा-पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने आजम खान को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सपा ने जब भी घोषणा-पत्र बनाया, उसे लागू किया है। अखिलेश यादव ने कहा, कि समाजवादी पार्टी ने जब भी घोषणा-पत्र बनाया है, उसे लागू किया है। अगर उस दौरान कोई नई परिस्थिति या जरूरत सामने आई, तो पार्टी ने उसे भी अपने एजेंडे में शामिल कर पूरा किया है।

अखिलेश यादव ने आजम खान की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने समय और जरूरत के हिसाब से अपने एजेंडे में नई चीजें भी शामिल की हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी जनता की जरूरतों के मुताबिक काम किया जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा, कि आजम खान साहब ने जो बातें रखी हैं, उनसे खुद को जोड़ते हुए भरोसा दिलाता हूं कि जो नई चीजें करने की जरूरत पड़ी, उन्हें भी शामिल किया गया है। लखनऊ के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे लोग जानते होंगे कि नेताजी के मुख्यमंत्री रहते ही इस शहर को बसाने का काम शुरू हुआ था। अखिलेश ने लखनऊ को प्रदेश की सबसे नियोजित यानी प्लांड सिटी बताते हुए दावा किया कि यहां सबसे ज्यादा निवेश आया है।

अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के मौके पर पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र जारी करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं। वे जानते हैं कि अब जा रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पार्टी अलग से घोषणा-पत्र लेकर आएगी। संविधान दिवस के मौके पर सपा अपना चुनावी घोषणा-पत्र जनता के सामने रख रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग दस्तावेज तैयार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि लुलु मॉल सपा के घोषणा-पत्र का हिस्सा था। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की शानदार बिल्डिंग सपा सरकार के कार्यकाल में बनवाई गई।

अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर भाजपा और संविधान बदलने की बात करने वाली शक्तियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए सभी संविधान समर्थक एकजुट हैं। अखिलेश ने कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी और स्वार्थी लोग अपनी परंपरागत सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। समीक्षा और पुनर्विचार के नाम पर संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसी शक्तियों को संविधान विरोधी, संकीर्ण सोच वाला और विध्वंसकारी बताया।

उन्होंने कहा कि हमारा देश संविधान से चलेगा, मन-विधान से नहीं। अखिलेश के मुताबिक, संविधान शोषित और वंचित वर्गों के लिए ढाल की तरह है। सभी संविधान प्रेमियों का कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर संविधान के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल न होने दें। अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान को लेकर संघर्ष का समय है। एक तरफ वे लोग हैं, जो सत्ता पाने के लिए संविधान का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी संविधान के जरिए हर तरह का भेद मिटाने, आरक्षण बचाने और समाज में समानता का भाव जगाने के पक्ष में है।

बंद विद्यालय फिर खुलेंगे, शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को समान वेतन देने पर करेंगे काम

उन्होंने पीडीए का जिक्र करते हुए कहा, कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी, उतना ही पीडीए बढ़ेगा।अखिलेश ने कहा कि संविधान संशोधन के नाम पर किए जाने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए वे सभी एकजुट हैं। अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा-पत्र में शिक्षा, रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी का गौरव बहाल करने के लिए बंद किए गए विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और हर स्तर के शिक्षकों को समान वेतन देने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही आशा, आंगनबाड़ी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन और समायोजन का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में काम करने का भी भरोसा दिलाया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

युवाओं को 5 हजार बेरोजगारी भत्ता, शिक्षामित्रों को शिक्षकों के बराबर वेतन देने का वादा

समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को शिक्षकों के बराबर वेतन देने के लिए काम किया जाएगा। अखिलेश ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी का गौरव बहाल करने के लिए बंद किए गए विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। घोषणापत्र में आशा, आंगनबाड़ी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने और समायोजन का लाभ दिलाने की बात भी कही गई है। अखिलेश ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास करने का भरोसा दिया।