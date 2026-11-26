लखनऊ। यूपी लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने डीजी पीएसी IPS आलोक सिंह बनाए गए हैं। श्री सिंह 1995 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। अध्यक्ष पद के लिए 60 से अधिक आवेदन आए थे। कई वरिष्ठ अफसरों के नामों की चर्चा के बीच आलोक सिंह के नाम पर मुहर लगी है। कार्मिक अनुभाग-4 के विशेष सचिव असीम कुमार सिंह की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई। बता दें कि यूपी की चार प्रमुख भर्ती संस्थाओं की कमान अब सेवारत या सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों के हाथों में है।

23 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल

आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है। आलोक सिंह का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 23 जनवरी, 2029 तक रहेगा।

राजकीय गजट में प्रकाशन के निर्देश

शासन की ओर से इस नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार (प्रयागराज), राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी, आयोग के सचिव और कोषाधिकारी प्रयागराज को भेज दी गई है। इसके साथ ही निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को इस विज्ञप्ति को राजकीय गजट में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।