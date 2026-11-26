Varun Dhawan’s explosive comeback : निर्देशक अमर कौशिक ने भेड़िया की रिलीज़ के 4 साल पूरे होने पर इसके सीक्वल ‘भेड़िया 2’ की आधिकारिक पुष्टि की। कौशिक ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, “भेड़िया इस बात से बहुत खुश नहीं हैं कि उनके राइटिंग में कितना समय लग रहा है… क्या करे? जल्द आ रहे हैं भेड़िया अंकल।” भेड़िया में कृति सेनन भी शामिल थीं।

निर्देशक ने पुष्टि कर दी है कि ‘भेड़िया’ के सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है। फिल्म अभी लेखन चरण में है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें प्यारा वेयरवोल्फ भेड़िया उनके कार्यालय में तबाही मचा रहा है और लैपटॉप फेंक रहा है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘भेड़िया इस बात से बहुत खुश नहीं है कि उसे लिखने में इतना समय लग रहा है… क्या करें? जल्द आ रहा है भेड़िया अंकल।’

इन मूवीज में दिखी भेड़िया की झलक

वरुण धवन के भेड़िया किरदार की झलक मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की कई मूवीज में नजर आ चुकी है, जिनमें मुंज्या, स्त्री 2 और थामा के नाम शामिल हैं। इन मूवीज की वजह से भी भेड़िया 2 को लेकर फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ी हुई है।