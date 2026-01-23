  1. हिन्दी समाचार
  3. Border 2 Show Cancelled : कई थियेटर्स में ‘बॉर्डर 2’ का फर्स्ट शो कैंसिल, फैंस के हाथ लगी निराशा

Border 2 Release : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज (23 जनवरी) को 'बॉर्डर 2' को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। सनी देओल, वरुण धवन, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन, कुछ सिनेमा घरों में अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का फर्स्ट शो रिलीज नहीं हो पाया।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेपी दत्ता की 1997 की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ को तकनीकी समस्या के चलते कई जगह सुबह के शो कैंसिल कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे के शो पर अनिश्चितता बनी रही। बताया जा रहा है कि सिनेमा घरों में शो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं है। सुबह के शो कैंसिल होने से फैंस काफी निराश दिखे। हालांकि, सिनेमा घरों की ओर से कहा गया है कि वे फिल्म डाउनलोड होते ही शो रीशेड्यूल करेंगे और उन्हें सीटें देंगे।

इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ‘बॉर्डर 2’ फिल्म का फाइनल कंटेंट गुरुवार देर रात तक तैयार नहीं हो पाया था। UFO Moviez जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सिनेमाघरों से कहा कि कंटेंट उम्मीद से ज्यादा देर से डाउनलोड और तैयार होगा। फिल्म के 192 मिनट के रनटाइम की वजह से इसको स्क्रीनिंग के लिए तैयार होने में 3-4 घंटे लग सकते हैं। बता दें कि ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म पहले दिन कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन, फर्स्ट शो में दिक्कत आने के बाद इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

