05 जून 2026 का राशिफल : इन चार राशि वालों का साथ देगी किस्मत और होगा धन लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

June 5, 2026 Horoscope : शुक्रवार 5 जून का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? जबकि गुरु उच्च राशि में होकर संचार करेंगे और चंद्रमा शनि की राशि में मकर में गोचर करते हुए शनिदेव से ग्यारहवें भाव में रहेंगे। और व्यापार एवं भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह बुध और शुक्र साथ में गोचर करेंगे। ऐसे में कल का दिन मेष, कर्क और मकर राशि के जातको के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। तो आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं अपना राशिफल।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। पुराने रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक लाभ की संभावना है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क – आज मन में उत्साह रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कन्या – आज कार्यों में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

तुला – आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे।

वृश्चिक – आज विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु – आज शिक्षा, प्रतियोगिता और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। भूमि, भवन या वाहन संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। माता का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नए कार्य प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। आज भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन – आज आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। वाणी की मधुरता से कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है।